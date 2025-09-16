۵۰ درصد زورخانه های خراسان رضوی نیازمند مرمت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جلیلیان کهن شامگاه دوشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از مقام کهن کسوتان و پیشکسوتان ورزش زورخانهای شهرستان کاشمر که با حضور رئیس هیئت ورزشهای زورخانه ای استان خراسان رضوی، امام جمعه، دادستان، شهردار، معاونین فرماندار و جمعی از مسئولان و ورزشکاران شهرستان در محل زورخانه برق برگزار شد اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰۳ زورخانه فعال در سطح استان وجود دارد که زیر نظر ۲۲ هیئت شهرستانی فعالیت دارند.
نایب رئیس هیئت ورزشهای زورخانه ای خراسان رضوی افزود: خوشبختانه شهرستان کاشمر طی سالهای اخیر، در پرورش قهرمانان نونهال، نوجوان و جوان عملکرد درخشانی داشته و نخستین آکادمی ورزش زورخانه ای شهرستان نیز با مجوز رسمی فدراسیون در این شهر تأسیس شده است.
وی ادامه داد: در کاشمر گودهای زورخانه ای به طور مستمر میزبان تمرینات نونهالان و نوجوانان هستند و این روند باعث تربیت استعدادهای جدید شده است.
جلیلیان کهن خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد زورخانه در سطح استان به شهر مشهد اختصاص دارد و در مجموع حدود ۱۱ هزار ورزشکار ساماندهی شده در رشته ورزشهای باستانی خراسان رضوی فعالیت میکنند.
نایب رئیس هیئت ورزشهای زورخانه ای خراسان رضوی با اشاره به اجرای برنامههای ملی افزود: طرح شهید طوقانی که از سال گذشته با محوریت فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز شده، هم اکنون در سراسر کشور و به ویژه در خراسان رضوی در حال اجراست. این طرح در قالب برنامه اوقات فراغت برای نونهالان و نوجوانان طراحی شده و قرار است از ابتدای مهرماه زنگ زورخانه ای در همه شهرستانهای استان به صدا درآید.
وی همچنین به برگزاری مسابقات اخیر اشاره کرد و گفت: طی روزهای گذشته رقابتهای نوجوانان و جوانان استان برگزار شد که در پایان، تیم شهرستان کاشمر موفق شد مقام نخست تیمی را به دست آورد.
جلیلیان کهن افزود: برنامه ریزی شده است که با همکاری فدراسیون، استاندار خراسان رضوی و حمایت وزارت ورزش و جوانان، زمینه برای میزبانی رقابتهای کشوری بازوبند پهلوانی در مشهد فراهم شود و در ادامه، امکان میزبانی مسابقات آسیایی کشتی پهلوانی نیز برای استان خراسان رضوی مهیا گردد.
نایب رئیس هیئت ورزشهای زورخانه ای خراسان رضوی در بخش دیگری از مصاحبه به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: متأسفانه حدود ۵۰ درصد زورخانههای استان خراسان رضوی فرسوده هستند و نیاز فوری به بازسازی و مرمت دارند.
وی افزود: در این زمینه مذاکراتی با مسئولان و خیرین صورت گرفته و مقرر است با کمک مدیرکل ورزش و جوانان و گروههای اسپانسر، بخش مهمی از هزینههای مرمت و تجهیز زورخانهها تأمین شود.
جلیلیان با بیان اینکه ورزش زورخانه ای از دیرباز مختص آقایان بوده است، گفت: تاکنون هیچ برنامه یا سهمیه ای برای بانوان در این رشته تعریف نشده و این ورزش همچنان در انحصار مردان قرار دارد.
