اعتماد به آمریکا ، ویرانی و ذلت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده امام جمعه شهرستان اصلاندوز در خطبههای این هفته نماز جمعه با ارائه تحلیلی مبنی بر سناریوهای محتمل آینده و تحلیل احتمال جنگ اظهار کرد: دشمنان و معاندان برای ایجاد التهاب در فضای داخل ایران مدام چنین تاکید میکنند که حتماً ایران در آستانه جنگ قرار دارد اولاً که ما ملت امام حسین (ع) هستیم و برای دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی هیچ واهمهای از قدرتهای استکباری نداشته و نداریم و این را در جنگ ۱۲ روزه به کل جهان ثابت کردیم.
وی افزود: چون رژیم صهیونیستی در یک بنبست وجودی گرفتار شده است اگر شرایط همینگونه پیش برود، این رژیم برای جلوگیری از فروپاشی تدریجی، ناچار به انجام یک اقدام احمقانه (حماقت راهبردی) خواهد بود و آمریکا نیز همین سیاست را در نقاط مختلف جهان (ونزوئلا، یمن، مکزیک…) دنبال میکند.
جعفرزاده گفت: چون قدرت بازدارندگی ایران و جبهه مقاومت به حدی رسیده که دشمن دستبهعصا حرکت میکند و از هزینههای سنگین جنگ تمامعیار وحشت دارد. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که مردم نباید زیر سایه «نه جنگ، نه صلح» زندگی کنند و مردم باید زندگی عادی خود را بکنند؛ وظیفه هوشیاری، با فرماندهان، مسئولان و نیروهای مسلح است. اگر مردم صبح از خواب بیدار شوند و ببینند حادثهای رخ داده، اشکالی ندارد؛ اما مسئولان و فرماندهان هرگز نباید غافلگیر شوند.
خطیب جمعه اصلاندوز با اشاره به اینکه هر که به آمریکا اعتماد کرده، سیلی خورد است گفت: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین با دارا بودن هزار و هشتصد کلاهک هستهای، به عنوان سومین زرادخانه اتمی جهان ظاهر شد. این کشور میتوانست با حفظ این توان بازدارنده، اقتدار و امنیت ملی خود را برای دههها تضمین کند. اما با خیالبافی بسیار ساده و اعتماد به وعدههای پوشالی قدرتهای غربی به ویژه آمریکا، تمامی بمبهای هستهای و موشکهای بالستیک خود را تقدیم به روسیه، اروپا و آمریکا کرد.
وی ادامه داد: این نخستین گام در سراشیبی سقوط بود؛ گذاری از اقتدار به وابستگی که طی آن، بزرگترین برگ برنده امنیتی این ملت، به بهایی ناچیز واگذار شد. امروز، اوکراین باید برای همیشه یک کشور غیرهستهای باشد، گویی حلقه وابستگی را محکمتر بر گردن خود میبندد.
امام جمعه اصلاندوز با تشریح شرایط اخیر اوکراین خاطر نشان کرد: امروز اوکراین یک چهارم کشورش را از دست داده، دهها هزار نفر از جوانان و مردمش را قربانی کرده و همان متحدان غربی که وعده حمایت و مراقبت میدادند، رئیسجمهور و مردم این کشور را تحقیر و تمسخر میکنند. این عاقبت کشوری است که خیال میکرد اگر دستش در دست آمریکا باشد، همه چیزش تضمین میشود. عاقبت اوکراین به جهان نشان داد که اعتماد به قدرتهای شیطانی و رکون به ظالمین، هیچ دستاوردی جز ویرانی و ذلت ندارد. این سرنوشت، برای تمام ملتهایی که استقلال و عزت خود را در گرو ابرقدرتها میجویند، درس بزرگی است.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز به مناسبت سالروز رحلت حضرت امالبنین (ع) و روز تکریم مادران و همسران شهدا گفت: جامعه امروز ما، تشنه نوشیدن از چشمههای جوشان و زلال معرفت و معنویت قهرمانان فضیلت است؛ آنانی که چونان ستارگان شب افروز درخشیدند و به جامعه خود و تمامی جوامع حق جو، نور و روشنایی بخشیدند و با حضور در عرصه تاریخ، زمانه دیگری آفریدند.
جوان امروز، بیش و پیش از هر چیز، مشتاق شناختن الگوهایی است که مانند او بودند، ولی زندگی خویش را به تصویرهای ناب و زیبای اخلاق انسانی و کمال الهی آراستند، به گونهای که با گذشت سالها، هنوز یادشان بر صفحه قلبها جای دارد؛ نامشان بر لبها زمزمه میشود و مرامشان باور درونی عاشقان است. جوان امروز نیازمند الگو و نمونه است؛ الگویی که به او نزدیک شود، از او بشنود، با او بگوید و با او زندگی کند.
جعفرزاده تصریح کرد: امروز وظیفه سترگ قلمهای آگاه و آگاهیبخش، بازپروری شایسته و مناسب زندگانی مردان و زنان فضیلتآفرین است. امروزه رشد کمّی و حتی برتری کیفی زنان و دختران در عرصههای گوناگون اجتماعی کاملاً روشن است و همه میبینیم که آنان در ساختار اجتماع، نقشی اساسی دارند.
وی در پایان گفت: حضرت فاطمه امالبنین (س) نمونهای درخشان از زنان انسانپرور و برجسته به شمار میآید؛ او زنی شایسته، همسری آگاه و مادری آموزگار و نمونه بود، به گونهای که نام عباس (ع) را بدون نام مادرش - امالبنین (س) - نمیتوان در ذهن تصویر کرد. نام حضرت امالبنین (س)، یادآور عظمت و درخشندگی سیمای حضرت ابالفضل (ع) است.
