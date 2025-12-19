جعفرزاده: جهاد تبیین تداوم راه امام باقر(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه اصلاندوز به مناسبت حلول ماه رجب المرجب و ضمن گرامی داشت ولادت امام باقر (ع) اظهار کرد: لقب باقرالعلومی امام پنجم (ع)، نماد شکافتن عمیق دانش و آشکارسازی حقیقت در یکی از تاریکترین ادوار تاریخ اسلام است. تعبیر نبوی «یَبْقُرُ الْعِلْمَ بَقْراً» نشان میدهد که رسالت امام باقر (ع)، تبیین سطحی نبود، بلکه نفوذی ریشهای و جامع در معارف دین برای مقابله با تحریف، جهل و فتنه بود. این رسالت مصداق کامل جهاد تبیین است.
جعفرزاده ادامه داد: دوران امامت امام باقر (ع) مقارن با اوج فتنه بنیامیه بود؛ زمانی که به تعبیر امیرالمؤمنین (ع)، اسلام واژگون شد و دین به جای معیار حق، ابزار توجیه ظلم شد. در چنین فضایی، امام باقر (ع) با نهضت علمی و تبیینی خود، معارف اصیل اسلام را از زیر آوار تحریف بیرون کشید و بنیان فکری تشیع را استحکام بخشید. این تجربه تاریخی، شباهت معناداری با شرایط امروز جهان و زمانه انقلاب و نظام اسلامی دارد. نظام سلطه جهانی با جنگ شناختی، تحریف روایتها و مهندسی ادراک عمومی، همان مسیر اموی را در مقیاسی جهانی دنبال میکند.
وی گفت: از این رو، جهاد تبیین امروز نیز صرفاً تولید محتوا یا پاسخ رسانهای نیست، بلکه نیازمند رویکرد باقر العلومی یعنی تعمیق ادراکها، اصلاح زاویه دید جامعه و ایجاد بصیرت جمعی است. جوهرهی جهاد تبیین، آزادسازی واقعیتها از اسارت روایتهای کذب و تطبیق آن بر حقیقتها است. همانگونه که مکتب امام باقر (ع) در دل فتنه اموی حقیقت را زنده کرد، انقلاب اسلامی نیز در تداوم همان مسیر، مأموریت دارد با تبیین عمیق، پوچی قدرتهای طاغوتی آمریکایی و صهیونیستی را آشکار و زمینه غلبه حقیقت را فراهم سازد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری شایسته اعتکاف در سطح شهرستان اصلاندوز خاطر نشان کرد: اعتکاف فرصت بسیار خوبی برای پیدایش سرزندگی معنوی و رها شدن از زنگارهای روحی است به تمام عزیزانم خصوصاً جوانها توصیه میکنم حتماً از این فرصت نهایت استفاده و بهره را ببرید.
وی در بخش دیگر از خطبهها گفت: روز راهداری را به تمام زحمت کشان این حوزه تبریک عرض میکنم و از خدماتی که به مردم شریف ما ارائه میدهند قدردان هستیم خصوصاً از مسئولین و کارکنان این مجموعه در سطح شهرستان اصلاندوز تشکر میکنیم که علی رغم محدودیتهای منابع و تنگناهای مالی سنگ تمام گذاشته اند و به صورت شبانه روزی و جهادی مشغول انجام خدمت هستند.
