امام جمعه عسلویه: نظارت بر بازار افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه عسلویه اظهار کرد: حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها مصداق بارز انسان کامل است. انسان کامل چون مظهر جمیع اسماً و صفات الهی است، شناخت و معرفی او تنها ۷ بر عهده‌ی خداوند و دیگر انسان‌های کامل است.

وی اضافه کرد: زنده بودن و نشاط بسیج مایه رشد مقاومت ملت‌ها در مقابل ستمگران جهان است و مسئولین مانند یک بسیجی، به وظایف خود با ایمان، انگیزه و غیرت عمل کنید.

امام جمعه عسلویه بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی آمدند و شرارت کردند اما کتک خوردند و دست خالی برگشتند و به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند که این، شکستی واقعی برای آنها بود. طراحی ۲۰ ساله رژیم صهیونیستی برای جنگ با ایران، آنها برای جنگی برنامه‌ریزی کرده بودند که در آن بتوانند با تحریک ملت، مردم را هم به جنگ با نظام وادار کنند اما قضیه برعکس شد و به نحوی ناکام شدند که حتی زاویه‌داران با نظام نیز در کنار نظام قرار گرفتند و اتحادی عمومی در کشور پدید آمد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا در این جنگ به شدت ضرر کرد چرا که با وجود به‌کارگیری آخرین تسلیحات پیشرفته هجومی و دفاعی نتوانست به هدفش یعنی فریب دادن ملت و همراه کردن آنها با خود دست یابد بلکه اتحاد ملت بیشتر شد و آمریکا را هم ناکام ماند.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس افزود: نامگذاری این روز به نام مجلس نشان‌دهنده مسیر مبارزه با استبداد و استکبار است که نمایندگان مردم باید در پیش گیرند.

محمدی ادامه داد: نقش مجلس در شرایط نامطلوب اقتصادی و معیشتی کنونی حیاتی است که در قالب راهبردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند در تقویت معیشت مردم ایفای نقش کند.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی تصریح کرد: ویژگی‌های ممتاز نهضت جنگل و شخصیت میرزا کوچک خان بر پایه ریشه‌های دینی و اعتقادی: استقلال فکری و عقیدتی: پایبندی به اخلاق اسلامی: استوار است.

محمدی اظهار کرد: با اینکه غالباً بازاریان ما افراد متدین و متعهدی هستند ولی متولیان بازار و مجموعه صنعت و معدن بر وضعیت باز نظارت کنند.

وی گفت: بی‌خیالی و عدم نظارت در این اوضاع و احوال شایسته نیست مردم از نظر معیشتی حقیقتاً در تنگنا هستند. ستاد تنظیم بازار احیا شود و اقدامات لازم صورت پذیرید.