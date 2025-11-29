https://mehrnews.com/x39Jzd ۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۹ کد خبر 6671311 استانها بوشهر استانها بوشهر ۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۹ مه غلیظ صبحگاهی در بوشهر بوشهر- مه غلیظ صبحگاهی در استان بوشهر موجب کاهش میدان دید و کندی تردد در راههای استان بوشهر شد. دریافت 6 MB فیلم: سعید رضایی کد خبر 6671311 کپی شد مطالب مرتبط کلاسهای دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر غیر حضوری شد مدیرکل دامپزشکی بوشهر: همه کشتارگاههای سنتی استان تعطیل میشوند کلاسهای دانشجویان علوم پزشکی بوشهر غیرحضوری شد ۱۰۰۰ هکتار اراضی ملی برای نیروگاههای خورشیدی استان بوشهر اختصاص یافت اسکندری:۲۴ هزار فرد دارای معلولیت از خدمات بهزیستی بوشهر بهرهمند شدند قهرمانانی که برای ایران دل به دریا زدند امام جمعه عسلویه: نظارت بر بازار افزایش یابد ۵ سرنشین لنج باری در خلیج فارس نجات یافتند سد دالکی در مسیر تکمیل؛ امید تازه برای احیای نخلستانهای تشنه دشتستان برچسبها بوشهر سعید رضایی اداره کل هواشناسی استان بوشهر
نظر شما