۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۹

مه غلیظ صبحگاهی در بوشهر

مه غلیظ صبحگاهی در بوشهر

بوشهر- مه غلیظ صبحگاهی در استان بوشهر موجب کاهش میدان دید و کندی تردد در راه‌های استان بوشهر شد.

فیلم: سعید رضایی

