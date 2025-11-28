به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد مهدی جرینی رئیس پلیس راهور شهرستان میناب از وقوع یک سانحه دلخراش در ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز در محور بین پل بسیج و میدان تیاب خبر داد.
به گفته وی در این حادثه که در پی دور زدن موتورسیکلت رخ داد، راکب آن بر اثر شدت جراحات وارد شده در دم جان خود را از دست داد.
سرهنگ جرینی با ابراز نگرانی از افزایش تصادفات موتورسواران و تلفات ناشی از آنها، گفت: تصادفات فوتی به ویژه در میان موتورسواران به طور نگرانکنندهای در حال افزایش است و نیازمند توجه جدی است و رسانهها میتوانند نقش مهمی در فرهنگسازی و اطلاعرسانی در این زمینه ایفا کنند.
وی همچنین بر لزوم رعایت قوانین استفاده از کلاه ایمنی و پرهیز از حرکات مخاطرهآمیز تأکید کرد و افزود: پلیس راهور میناب با تمام توان در حال اجرای طرحهای نظارتی و برخورد با تخلفات پرخطر است.
سرهنگ جرینی از تمامی موتورسواران خواست تا برای حفظ جان خود و دیگران از انجام حرکات خطرناک و دور زدنهای ناایمن خودداری کنند.
نظر شما