به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری از تصادف زنجیره‌ای چهار خودروی سواری در محور علی‌آباد کتول خبر داد و اظهار کرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر گلستان بلافاصله پس از اعلام حادثه به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه عصر جمعه در محور علی‌آباد به خان‌ببین و روبه‌روی خط زرین‌گل رخ داد.

حاجیلری ادامه داد: پس از دریافت گزارش در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، یک تیم امدادی شامل دو نجاتگر به‌همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه زرین‌گل به محل سانحه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حضور ۹ سرنشین در خودروهای حادثه‌دیده، گفت: طبق ارزیابی‌های اولیه، سه نفر در این سانحه مصدوم شدند.

حاجیلری با یادآوری لزوم توجه رانندگان به شرایط جاده‌ای و اقلیمی، تأکید کرد: رعایت احتیاط در سفرهای بین‌شهری می‌تواند از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند.