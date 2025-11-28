  1. استانها
  2. گلستان
۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

تصادف زنجیره‌ای در علی‌آباد کتول ۳ مصدوم برجا گذاشت

تصادف زنجیره‌ای در علی‌آباد کتول ۳ مصدوم برجا گذاشت

علی آباد-معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: درپی برخورد چهار خودروی سواری درمحور علی‌آباد کتول به خان‌ببین، سه نفر مصدوم شدند و نجاتگران هلال‌احمر به سرعت در محل حادثه حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری از تصادف زنجیره‌ای چهار خودروی سواری در محور علی‌آباد کتول خبر داد و اظهار کرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر گلستان بلافاصله پس از اعلام حادثه به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه عصر جمعه در محور علی‌آباد به خان‌ببین و روبه‌روی خط زرین‌گل رخ داد.

حاجیلری ادامه داد: پس از دریافت گزارش در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، یک تیم امدادی شامل دو نجاتگر به‌همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه زرین‌گل به محل سانحه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حضور ۹ سرنشین در خودروهای حادثه‌دیده، گفت: طبق ارزیابی‌های اولیه، سه نفر در این سانحه مصدوم شدند.

حاجیلری با یادآوری لزوم توجه رانندگان به شرایط جاده‌ای و اقلیمی، تأکید کرد: رعایت احتیاط در سفرهای بین‌شهری می‌تواند از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند.

کد خبر 6671127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها