روایتی عاشقانه در دل روستا؛ سینمای اجتماعی درگیر تغییر ذائقه مخاطب است

میثم بیدقی کارگردان فیلم سینمایی «عاشق پاییز» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این فیلم گفت: داستان در شمال کشور شکل می‌گیرد و محور آن روابط آدم‌هاست؛ روابطی میان عشق و رفاقت. ماجرای فیلم در دل یک روستا رخ می‌دهد اما همه شخصیت‌ها روستایی نیستند. با این حال، روایت محوری فیلم یک روایت عاشقانه است.

وی با اشاره به روند شکل‌گیری ایده افزود: ایده فیلم سال ۹۸ به ذهنم رسید و حتی می‌توانستم در سال ۹۹ کار را کلید بزنم، اما ترجیح دادم زمان بیشتری برای پرورش آن صرف کنم. تا سال ۱۴۰۱ در خلوت خودم به این قصه فکر کردم و در این مسیر با آرمان طهماسبی و علی باطنی مشورت‌های زیادی داشتم. این ۲ نفر کمک زیادی کردند تا به فضایی برسیم که از آن رضایت داشته باشیم.

این هنرمند ادامه داد: حدود یک سال با این ۲ نفر روی فیلمنامه کار کردیم. چندین نسخه مختلف از فیلمنامه نوشته شد و محصول یک تلاش چهارساله بود. هیچ‌کدام از ایده‌ها را زود قطعی نکردیم و به آنها زمان دادیم تا جا بیفتند.

کارگردان «عاشق پاییز» درباره رویکرد خود در کارگردانی این اثر توضیح داد: مهم‌ترین هدف من در این فیلم، به رخ نکشیدن کارگردانی بود. از آنجا که این فیلم اولین تجربه من است، تلاش کردم در سطح احساسی حضور داشته باشم اما در فرم به شکلی پیش نروم که حضور کارگردان حس شود و به روایت لطمه بزند.

وی افزود: فضای کارگردانی فیلم ساده است، اما این سادگی به معنای کم‌کاری نیست. هدف این بود که مخاطب در جهان فیلم خود را حس کند. در اکران‌های مردمی مرتب به سالن‌هایی که فیلم در آنها نمایش داده می‌شود سر می‌زنیم و متوجه شده‌ایم که مخاطب کاملاً کاربرد این سادگی را درک کرده است.

بیدقی درباره وضعیت اکران فیلم‌های اجتماعی مطرح کرد: فیلم‌های اجتماعی خیلی به‌ندرت مورد اقبال گسترده مخاطبان قرار می‌گیرند و این موضوع به تغییر سلیقه تماشاگر برمی‌گردد. پخش‌کننده هم در این مسئله مقصر نیست؛ چون سینمادار را در برابر خود می‌بیند که باید هزینه‌های سالن را تأمین کند.

وی با اشاره به نقش گروه «هنروتجربه» در اکران فیلم ادامه داد: مزیت این گروه این است که اگر فیلم شما را بپذیرد، همراهی لازم را با شما انجام می‌دهد و از فیلم مراقبت می‌کند. درست است که از لحاظ تعداد سالن محدودیت وجود دارد اما سالن‌های ثابت و مشخصی دارد که کارگردان می‌تواند روی آن حساب کند. همکاری گروه «هنروتجربه» با ما در همه مراحل بسیار خوب بود.

این کارگردان درباره شرایط فعلی اکران، تصریح کرد: واقعیت این است که اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، امروز برای اکران یک فیلم اجتماعی و غیرکمدی، شاید نیازی نباشد که برای مثال ۵۰ سالن سینما درگیر شوند.

وی در پایان به برنامه‌های آینده در مورد فیلم «عاشق پاییز» اشاره و عنوان کرد: سحر فرخ‌سرشت تهیه‌کننده فیلم، خوشبختانه به مسائل پخش کاملاً آگاه است. منتظر پایان اکران عمومی هستیم تا پس از آن، موضوع پخش و فروش بین‌الملل را جدی‌تر دنبال کنیم.

اکران فیلم سینمایی «عاشق پاییز» به نویسندگی مشترک آرمین طهماسبی، میثم بیدقی و علی باطنی و کارگردانی میثم بیدقی در گروه سینمایی «هنروتجربه» از ۱۴ آبان شروع شده است.

حسین مهری، آریا دلفانی، سمیرا سوکی، فهیمه مومنی، یاسمین خلد برین، ماکان حسن پور و مجید پتکی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: سید میلاد حسینی، تدوین: بهزاد مصلح، اصلاح رنگ و نور: کامران سحرخیز، عنوان بندی و گرافیک: سیروس سلیمی، مدیر صدابرداری؛ عباس رستگارپور، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، طراح چهره پردازی: سیامک احمدی، طراح صحنه: مجید صید آبادی، طراح لباس: سحر سجاد صادقی، دستیار اول فیلمبردار: محمدکریمی، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، منشی صحنه: پرستو مدانلو، عکاس: قاسم دلشاد، مدیر مالی: سمیه مرادی، برنامه ریز: حسن مهاجر، دستیار تهیه: ابراهیم مومنی، مدیر تولید: مهرزاد فکری و سرمایه گذاران: شهریار باشی زاده و شهناز نوروزی⁩.