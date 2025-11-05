«عاشق پاییز» صاحب تیزر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اکران فیلم سینمایی «عاشق پاییز» نخستین تجربه کارگردانی میثم بیدقی به تهیهکنندگی سحر صباغ سرشت از امروز چهارشنبه ۱۴ آبان در گروه سینمایی «هنر و تجربه» آغاز شد. در آستانه اکران این فیلم از تیزر آن رونمایی شد.
«عاشق پاییز» بر اساس فیلمنامهای مشترک از آرمین طهماسبی، میثم بیدقی و علی باطنی جلوی دوربین رفته است. در خلاصه داستان این فیلم آمده: «عشق، رفاقت و یک راز قدیمی در دل روستایی دور افتاده بههم گره میخورند. جایی که با ورود یک غریبه دیگر هیچکس شبیه قبل نیست.»
حسین مهری، آریا دلفانی، سمیرا سوکی، فهیمه مومنی، یاسمین خلدبرین، ماکان حسنپور و مجید پتکی بازیگران اصلی فیلم «عاشق پاییز» هستند.
سحر صباغ سرشت تهیهکننده فیلم «عاشق پاییز» که بیشتر به عنوان مدیر برنامهریزی و مدیر تولید در سینما فعالیت داشت، تهیه ۲ فیلم سینمایی «ارسال آگهی تسلیت» ساخته ابراهیم ابراهیمان و «فصل نرگس» به کارگردانی نگار آذربایجانی را در کارنامه دارد.
نظر شما