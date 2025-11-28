مشارکت پاکستان در جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالیت‌های چهل‌وسومین جشنواره بین المللی فیلم فجر یکی از بزرگ‌ترین جشنواره‌های فیلم جهان از روز چهارشنبه در شهر تاریخی شیراز آغاز شد.

سه فیلم پاکستانی A New Beginning and Actor in Law، Umru Ayyar، Taxali Gate در این جشنواره به نمایش گذاشته می‌شوند.

اورنگزیب خان کهچی، وزیر فرهنگ پاکستان نیز به‌طور ویژه در این رویداد شرکت خواهد کرد.

کارگردانان، بازیگران و تهیه‌کنندگان برجسته از سراسر جهان در این جشنواره فرصتی برای تبادل تجربیات و معرفی آثار خود خواهند یافت.

سینماگران و بازیگران پاکستانی نیز در این جشنواره حضور خواهند داشت.