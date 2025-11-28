به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم جشنواره جهانی فیلم فجر با اکران فیلمهای از قبیل رحم باسیمه، پاوانه برای یک نوزاد، آنسوی خطهای آهن، معامله در مرز و علت مرگ نامعلوم در سینما هنر شهر آفتاب شیراز دنبال میشود.
از ساعت ۱۴ الی ۲۲ اکران فیلمهای «در جستجوی بهار به کارگردانی ایوب شهابالدینوف»، «از نقطه صفر به کارگردانی رشید مشهراوی»، «چانگآن، شیآن به کارگردانی ژانگ ژونگ» و در سانس آخر فیلم منتخب روز در سالن ۱( بنفش) در سینما هنر شهر آفتاب شیراز به نمایش در میآید.
همچنین از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۲:۳۰ فیلمهای «رودخانه بازمیگردد به کارگردانی ماساکازو کانکو»، «کوه عاشقان به کارگردانی صلوات یوزیف»، «آنسوی خطهای آهن به کارگردانی جنک ایزگورن» و در آخر فیلم «شیفت عصر به کارگردانی پترا بیوندینا ولپه» در سالن ۴ (زرد) سینما هنر شهر آفتاب شیراز برای مخاطبان به اکران در خواهد آمد.
در سالن ۵ (نارنجی) سینما هنر شهر آفتاب شیراز از ساعت ۱۴:۱۵ الی ۲۲:۱۵ فیلمهای «معامله در مرز به کارگردانی دستان ژاپار ریسکلدی»، «زمانی در ابدیت به کارگردانی مهدی نوروزیان»، «تل هیزم به کارگردانی وینود کاپری» و برنامه فجر پالس تقدیم علاقمندان سینما خواهد شد.
همچنین فیلمهای «علت مرگ نامعلوم»، «دور در میانۀ شرق»، «پسر دلفینی ۲»و «زیبا صدایم کن» از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۹:۳۰ در سالن ۶ (قرمز) سینما هنر شهر آفتاب شیراز اکران میگردد.
