آینده دامداری جنوب کرمان به تقویت تولیدی های کوچک خوراک دام وابسته است

فرود سالاری، در گفتگو با مهر اظهار داشت: تولیدی‌های کوچک در حقیقت حلقه‌های بنیادین چرخه تولید به شمار می‌روند و حیات اقتصادی جنوب کرمان بر دوام و کارآمدی همین حلقه‌ها استوار است، زیرا هر حلقه کوچک در دل خود نیرویی جاری دارد که نظام تولید را پایدار نگاه می‌دارد.

وی با اشاره به وجود سه واحد فعال تولید خوراک دام در جنوب کرمان گفت: این ظرفیت محدود، اما مؤثر می‌تواند پشتوانه‌ای برای آینده دامپروری منطقه باشد.

وی ادامه داد: در شرایطی که تغییر اقلیم نظم طبیعی را بر هم زده و بسیاری از معادلات تولید را دشوار ساخته است، همین آشفتگی طبیعت ضرورت وجود واحدهای خرد و کارآمد را دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، تصریح کرد: برای ادامه مسیر تولید باید از چنین مجموعه‌هایی صیانت کرد، زیرا بقای تولید نیازمند ریشه‌هایی است که در خاک محلی تنیده شده باشد و هر چه تولید در بستر خود شکل گیرد دوام بیشتری خواهد داشت.

سالاری، با تاکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از این مراکز تولیدات دامی حمایت می‌کند، بیان کرد: دامدار باید بتواند خوراک مورد نیاز خود را در شهر و منطقه خویش تأمین کند تا مجبور نشود آن را با قیمت گزاف از شهرستان‌های دیگر تهیه کند و فشار اقتصادی بیشتری تحمل نماید.

وی افزود: تقویت این واحدها نه تنها وظیفه اداری، بلکه ضرورتی برای آینده امن غذایی و ثبات تولید دام در جنوب کرمان است، چرا که مسیر توسعه از همین نقطه‌های کوچک اما اثرگذار آغاز می‌شود.