فرود سالاری، در گفتگو با مهر، اظهار داشت: روند تخصیص سوخت به بهرهبرداران بخش کشاورزی بدون هیچ گونه اخلال در حال انجام است و مجموعه جهاد کشاورزی مطابق مصوبات کمیته سوخت اقدام میکند.
وی افزود: کمیته سوخت استان کرمان پیشتر تصویب کرده است که در مسیر موسوم به خط سبز هیچ گونه خدمتی ارائه نشود، چرا که در سال گذشته گلخانههایی که در این مسیر قرار داشتند تعهد یک ساله دریافت سوخت را پذیرفته و مقرر شده بود که این تعهد تا امسال انجام گیرد.
وی تصریح کرد: به جز محدوده خط سبز هیچ مسئلهای در روند تخصیص سوخت وجود ندارد و سایر بهره برداران مطابق روال معمول سوخت دریافت میکنند.
سالاری اظهار داشت: تصمیم نهایی درباره نحوه تخصیص سوخت در سطح استان کرمان و شهرستان جیرفت به ریاست فرماندار و در قالب کمیته سوخت اتخاذ میشود و جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه اجرایی موظف است تمامی مصوبات این کمیته را دقیقاً اجرا نماید.
وی بیان کرد: در بخش گلخانهها میزان تخصیص سوخت بر اساس شاخص تعیین شده به میزان هفت دهم برای هر متر مربع انجام میگیرد و این میزان با دقت کامل در سامانههای مربوط ثبت و اعمال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی خواست که نهایت دقت را در بررسیها و بازدیدهای میدانی به کار گیرند تا امکان سو استفاده برای افراد محدود فراهم نشود، زیرا صیانت از منابع عمومی و حفظ عدالت در توزیع سوخت نیازمند نظارت دقیق و همدلی همه بخشها است.
وی اظهار داشت: نگاه مجموعه جهاد کشاورزی نگاه خدمت رسانی عادلانه است و هیچ گونه چشم پوشی نسبت به تخلف یا استفاده نادرست از سهمیهها پذیرفته نخواهد شد.
