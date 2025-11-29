  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۱۳

حملات هوایی، زمینی و دریایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه

رژیم صهیونیستی با وجود ادعای اجرای آتش بس در نوار غزه طی ساعات گذشته حملات همه جانبه ای را علیه این باریکه انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه طی ساعات گذشته همچنان ادامه داشته به طوری که توپخانه این رژیم مناطق شرقی اردوگاه البریج واقع در مرکز این باریکه را زیر آتش گرفت.

این حملات توپخانه ای شرق بیت لاهیا واقع در شمال نوار غزه را نیز دربرگرفت.

علاوه بر حملات زمینی، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی نیز به سمت شهر غزه آتش گشودند. شرق این شهر شاهد حملات توپخانه ای نیز بوده است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته محله الشجاعیه در شرق شهر غزه را هدف قرار دادند. شمال شرق محله التفاح نیز هدف این حملات جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت.

بعد از وقوع این حملات ستون‌هایی از دود در آسمان منطقه دیده شد.

