تاکید ترکیه بر حمایت از آرمان فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو تلویزیون ترکیه (تی‌آرتی)، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد آنکارا همچنان بر حمایت «قاطع و تاریخی» خود از آرمان فلسطین پایبند است.

در این بیانیه آمده است که تشکیل یک دولت مستقل، دارای حاکمیت و پیوستگی سرزمینی فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷، «شرط اساسی» برقراری صلح و ثبات منطقه‌ای است.

وزارت خارجه ترکیه از جامعه جهانی خواست تلاش‌های خود را برای یافتن راه‌حلی جامع برای حل مساله فلسطین افزایش دهند و تأکید کرد که این کشور برای مشارکت در تمامی ابتکارهای حمایت از حقوق مردم فلسطین آماده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌ها، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حملات رژیم صهیونیستی به غزه، جان نزدیک به ۷۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را گرفته و بیش از ۱۷۰ هزار نفر را زخمی کرده است.

در سکوت جامعه جهانی و بی عملی کشورهای اسلامی-عربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی، هر روز طرح‌های جدیدی را برای محدود کردن حقوق فلسطینی‌ها عملیاتی می‌کنند که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای غزه، آخرین مصداق آن است.