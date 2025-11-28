  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

شهادت ۳۳۵ لبنانی پس از توافق آتش بس

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: ظرف یک سال پس از توافق آتش‌بس، تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به خاک لبنان منجر به شهادت ۳۳۵ نفر و زخمی شدن ۹۷۳ نفر دیگر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت لبنان روز جمعه اعلام کرد که از زمان امضای توافق آتش‌بس در نوامبر ۲۰۱۴، رژیم صهیونیستی در ۱۰۳۸ حمله، ۳۳۵ لبنانی را به شهادت رسانده و ۹۷۳ نفر دیگر را زخمی کرده است.

در بیانیه وزارت بهداشت لبنان آمده است: از زمان امضای توافق‌نامه آتش بس در بازه زمانی بین ۲۸/۱۱/۲۰۲۴ تا ۲۷/‏۱۱/‏۲۰۲۵‬ طی ۱۳۰۸ حمله اسرائیل به لبنان، ۳۳۵ لبنانی شهید و ۹۷۳ نفر دیگر زخمی شده اند.

رژیم صهیونیستی تقریباً به‌طور روزانه توافق آتش‌بس را که از ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ با حزب‌الله به اجرا درآمده و قرار بود به تجاوز این رژیم به لبنان پایان دهد، نقض می‌کند.

این در حالی است که این رژیم با ادامه اشغال ۵ تپه لبنانی در جنوب این کشور که آنها را در جنگ اخیر اشغال کرد، علاوه بر مناطق دیگری که دهه‌هاست در اشغال دارد، توافق را به چالش می‌کشد.

