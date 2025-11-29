شکاریان: شاخص روزانه آلودگی هوای بجنورد در وضعیت ناسالم قرار دارد

رضا شکاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، میانگین روزانه شاخص آلودگی هوای بجنورد هماکنون روی عدد ۱۱۲ قرار گرفت و کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: در وضعیت نارنجی، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
وی در ادامه افزود: شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوهای) است.
