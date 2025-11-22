  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

شکاریان: یک شکارچی غیرمجاز پرندگان در پارک ملی «سالوک» دستگیر شد

بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی گفت: مأموران پارک ملی سالوک موفق به شناسایی و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز پرندگان شدند.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت پارک ملی سالوک در جریان عملیات گشت و کنترل در مناطق آزاد شهرستان اسفراین موفق به شناسایی و دستگیری یک شکارچی غیرمجاز شدند.

وی افزود: در این عملیات، از متهم یک قبضه اسلحه پنج‌تیر شکاری، یک دستگاه دوربین چشمی، تعداد ۱۶ عدد فشنگ ساچمه‌زنی و لاشه دو قطعه باقرقره و یک قطعه کبوتر چاهی کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های لازم، فرد متخلف بازداشت و پرونده وی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

