۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۳

واژگونی نیسان در ایذه باعث مصدومیت ۸ نفر شد

اهواز- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خوزستان گفت: در حادثه واژگونی نیسان در روستای چال آبزا، ۸ نفر مصدوم شدند.

مهران احمدی بلوطکی در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه نیسان در شهرستان ایذه خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۱:۵۰ روز جمعه هفتم آذر در محور ایذه – سوسن، روستای چال آبزا رخ داد که در پی آن هشت نفر مصدوم شدند.

احمدی بلوطکی افزود: مصدومان شامل پنج مرد ۲، ۲۶، ۳۴، ۶۰ و ۶۱ ساله و سه زن ۲۴، ۴۴ و ۵۴ ساله بودند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی خوزستان ادامه داد: پنج نفر از مصدومان (سه مرد و دو زن) توسط دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان شهدا ایذه منتقل شدند و سه نفر دیگر (دو مرد و یک زن) با وسیله شخصی به درمانگاه سوسن مراجعه کردند.

