تعیین تکلیف ۲۰۰۰ نفر بعد از ۱۳ سال در فناوران ۲ شهرکرد

محمود حبیبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ قطعه زمینی به مساحت ۵۳ هکتار توسط شرکت تعاونی صنوف فناوران ۲ از کشاورزان خریداری شد.

وی تصریح کرد: از این ۵۳ هکتار زمین، ۲۰ هکتار زمین کوره و صنعتی و ۳۳ هکتار کشاورزی غیرقابل کشت بود و بعد از گذشت ۱۳ سال از این اقدام تلاش‌های بسیاری برای رفع مشکل صورت گرفته است.

رئیس اتاق اصناف چهارمحال و بختیاری یادآور شد: ۲ هزار نفر در این مجتمع اقدام به خرید زمین کردند و با راه‌اندازی آن از بار کاری فناوران ۱ کاسته خواهد شد.

حبیبیان اضافه کرد: طی این مدت علی‌رغم تلاش مسئولان، مشکلی رفع نشد و در سال ۱۴۰۳ چندین جلسه در دادگستری استان برگزار شد و در نهایت در ۱۹ دی‌ماه با تغییر کاربری این زمین‌ها موافقت شد.

وی ادامه داد: با توجه به جلسه آخر شورای حفظ حقوق بیت‌المال تغییر کاربری علناً اعلام شد و تأخیر در ساخت و سازها به دلیل به‌روزرسانی یکسری از استعلامات پیش آمد.

حبیبیان ادامه داد: همچنین باید بنا بر تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی برای تغییر کاربری ۳۳ هکتار زمین کشاورزی، هزینه‌ای به جهاد کشاورزی پرداخت می‌شد و به دلیل اینکه جلسات در این زمینه به کندی پیش رفت.

رئیس اتاق اصناف چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در همین راستا هفته گذشته توافقاتی ایجاد شده و طی روزهای آینده مبلغی که باید واریز شود اعلام خواهد شد و بر همین اساس آخرین استعلام نیز صورت خواهد گرفت و کار آغاز می‌شود.

وی گفت: اگر کار به درستی پیش برود تا پایان سال پروانه تأسیس اهدا می‌شود و کار ساخت و ساز از بعد از عید آغاز خواهد شد.