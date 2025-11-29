پرداخت هزینه تغییر کاربری اراضی فناوران ۲ در اقساط پنج ساله

حسین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۵/۳۲ هکتار از زمین‌های فناوران ۲، زمین کشاورزی و مستثنیات کشاورزی بودند و بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته جز اراضی درجه دو هستند.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی هر گونه تغییر کاربری در این زمین‌ها مگر در شرایط ضروری ممنوع است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: همین منع قانونی سبب شد کار از سال ۱۳۹۳ تا امروز به طول انجامد، اما در مجموع جلسات تشکیل شده، دولت، نهادهای نظارتی و نهادهای حاکمیتی بر تغییر کاربری اراضی رأی دادند.

بهرامی یادآور شد: جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری بدون در نظر گرفتن قانون مخالف است چراکه جز گرفتاری برای مردم نتیجه‌ای در بر ندارد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی باید ۸۰ درصد قیمت زمین بعد از تغییر کاربری محاسبه شود و هزینه به جهاد کشاورزی پرداخت گردد، که با تلاش مسئولان هم قیمت تعدیل شد و هم امکان قسط‌بندی ۵ ساله فراهم شده است.