سرهنگ حبیبی فر: ۱۷۳ تبعه بیگانه غیرمجاز در زابل جمع آوری شدند

زابل- فرمانده انتظامی زابل از جمع آوری ۱۷۳ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز و توقیف ۲۳ خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر حبیبی‌فر صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد؛ که در نتیجه اجرای این طرح ۱۶ نفر سارق، ۱۲۷ نفر معتاد متجاهر ،۷ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۱۷۳ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان زابل افزود: در نتیجه اجرای این طرح این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی سرقتی، ۲ کیلو و ۵۵۰ گرم انواع مواد مخدر، ۸ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۲۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

