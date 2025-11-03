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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۰۳

سرهنگ نواب زاده: ۲۴۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل جمع آوری شد

سرهنگ نواب زاده: ۲۴۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل جمع آوری شد

زابل - فرمانده انتظامی زابل از جمع آوری ۲۴۰ نفر اتباع بیگانه و کشف چند سلاح غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر نواب زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقا امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد که در نتیجه اجرای این طرح ۲۰ نفر سارق، ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر ،۶ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۲۴۰ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل تصریح کرد: همچنین در این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت، ۴ دستگاه خودروی سرقتی، ۳ کیلو و ۵۶۶ گرم انواع مواد مخدر، ۱۶ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و ۴۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

کد مطلب 6643154

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