گیلان رتبه برتر ورزش بسیج کشور را کسب کرد

سرهنگ علیرضا اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر از کسب رتبه برتر ورزش بسیج این استان در سطح کشور طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این موفقیت بزرگ حاصل روحیه جهادی، همدلی و ایثار تمامی مربیان، پیشکسوتان، داوران، ورزشکاران و فعالان عرصه ورزش بسیج است که با تلاش خستگی‌ناپذیر خود نام گیلان را در کشور درخشان کردند.

وی افزود: این دستاورد ارزشمند، نتیجه هم‌افزایی و همکاری تمامی بخش‌های ورزشی بسیج، از نواحی و حوزه‌ها تا پایگاه‌های مقاومت و هیئت‌های ورزشی است.

معاون تربیت بدنی و ورزش بسیج سپاه قدس گیلان با اشاره به حضور پرشور ورزشکاران بسیجی اظهار کرد: ورزشکاران بسیجی الگویی از ورزش متعهد، انقلابی و اخلاق‌مدار را در رویدادهای ملی و استانی به نمایش گذاشتند.

سرهنگ اسدی در پایان ضمن تبریک این موفقیت، از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، مدیران، داوران و فعالان بسیج ورزشکاران که زمینه‌ساز این دستاورد بزرگ شدند قدردانی کرد.