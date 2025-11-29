ارائه ۶۸۰۰ خدمت رایگان درمانی به مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی، علی خطیب‌زاده گفت: از ابتدای سال تا کنون هشت گروه جهادی شامل پزشکان متخصص، دندان‌پزشکان، چشم پزشکان و نیروهای داوطلب در قالب ۱۵ اردوی خدمت‌رسانی به مناطق مختلف استان از جمله قائن، شوسف، سربیشه، درح، زیرکوه، عشق‌آباد، درمیان و مناطق حاشیه‌ای بیرجند اعزام شده‌اند.

قائم مقام کمیته امداد خراسان جنوبی افزود: این اردوها با هدف تسهیل دسترسی نیازمندان به خدمات درمانی و ارتقای سلامت خانواده‌های تحت حمایت برنامه‌ریزی و اجرا شده و طی آن خدماتی همچون ویزیت عمومی و تخصصی، خدمات دندان‌پزشکی، چشم پزشکی، مشاوره بهداشتی و درمانی، توزیع دارو، پایش سلامت و آموزش‌های مرتبط ارائه شده است.

خطیب‌زاده با اشاره به بهره‌مندی بیش از چهار و هزار و ۲۰۰ مددجو از این خدمات اظهار کرد: ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده بیش از پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

مدیر اجرایی قرارگاه جهادی حاج عبدالله والی در خراسان جنوبی نقش گروه‌های جهادی را در تقویت عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت مؤثر دانست و تأکید کرد: حضور این گروه‌ها در مناطق کم‌برخوردار، علاوه بر رفع بخشی از مشکلات درمانی مددجویان، موجب افزایش امید و دلگرمی در میان خانواده‌های نیازمند شده است.

خطیب‌زاده ضمن قدردانی از پزشکان، دندان‌پزشکان، چشم پزشکان و نیروهای جهادی شرکت‌کننده در این طرح‌ها گفت: فعالیت‌های جهادی نمادی از ایثار و خدمت بی‌منت بوده و آثار آن در ارتقای سلامت و افزایش نشاط اجتماعی به‌وضوح قابل مشاهده است.