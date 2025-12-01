به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساورچمنی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام برپایی یک کلینیک گسترده دندانپزشکی در پیرامون بیمارستان تخصصی و فوقتخصصی صحرایی «شهدای اقتدار» در گمیشان، گفت: این اقدام با همکاری نهادهای دانشگاهی، جهادی و انقلابی، یکی از بزرگترین خدماترسانیهای دندانپزشکی سالهای اخیر در منطقه را رقم زد.
به گفته ساورچمنی، در جریان این عملیات گسترده که در روستای خواجهنفس برگزار شد، مسئولان دانشگاهی و استانی نیز از روند ارائه خدمات بازدید کرده و از تلاشهای بیوقفه و جهادگونه دندانپزشکان و جهادگران گروه مشکات قدردانی کردهاند.
وی با اشاره به استقرار ۲۶ یونیت دندانپزشکی و حضور ۴۰ دندانپزشک، ۳۵ دستیار، تیم غربالگری و تریاژ پرستاری و ۱۵ نیروی اجرایی افزود: تیم جهادی مشکات در این عملیات موفق شد بیش از هزار و۳۰۰ خدمت دندانپزشکی به مردم منطقه ارائه کند.
ساورچمنی خدمات ارائهشده را شامل معاینه و تشخیص، کشیدن دندان و جراحی، جرمگیری و بروساژ، ترمیم، درمان ریشه، خدمات تخصصی اطفال، فیشورسیلانت، فلورایدتراپی و آموزشهای پیشگیرانه عنوان کرد.
مسئول گروه جهادی مشکات همچنین از مشارکت و همراهی مجموعهای از نهادها از جمله معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت شهرستان، دانشکده دندانپزشکی، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و حضور پرشور دانشجویان جهادگر تقدیر کرد و افزود: این حضور گسترده، جلوهای از اقتدار درمانی، روحیه جهادی و خدمت خالصانه را در منطقه به نمایش گذاشت.
