۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۳

عملیات بزرگ دندان‌پزشکی جهادی در گمیشان

مسئول گروه جهادی درمانی مشکات از برپایی کلینیک گسترده دندان‌پزشکی در حاشیه بیمارستان صحرایی «شهدای اقتدار» و ارائه خدمات کم‌سابقه به مردم منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساورچمنی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام برپایی یک کلینیک گسترده دندان‌پزشکی در پیرامون بیمارستان تخصصی و فوق‌تخصصی صحرایی «شهدای اقتدار» در گمیشان، گفت: این اقدام با همکاری نهادهای دانشگاهی، جهادی و انقلابی، یکی از بزرگ‌ترین خدمات‌رسانی‌های دندان‌پزشکی سال‌های اخیر در منطقه را رقم زد.

به گفته ساورچمنی، در جریان این عملیات گسترده که در روستای خواجه‌نفس برگزار شد، مسئولان دانشگاهی و استانی نیز از روند ارائه خدمات بازدید کرده و از تلاش‌های بی‌وقفه و جهادگونه دندان‌پزشکان و جهادگران گروه مشکات قدردانی کرده‌اند.

وی با اشاره به استقرار ۲۶ یونیت دندان‌پزشکی و حضور ۴۰ دندان‌پزشک، ۳۵ دستیار، تیم غربالگری و تریاژ پرستاری و ۱۵ نیروی اجرایی افزود: تیم جهادی مشکات در این عملیات موفق شد بیش از هزار و۳۰۰ خدمت دندان‌پزشکی به مردم منطقه ارائه کند.

ساورچمنی خدمات ارائه‌شده را شامل معاینه و تشخیص، کشیدن دندان و جراحی، جرم‌گیری و بروساژ، ترمیم، درمان ریشه، خدمات تخصصی اطفال، فیشورسیلانت، فلورایدتراپی و آموزش‌های پیشگیرانه عنوان کرد.

مسئول گروه جهادی مشکات همچنین از مشارکت و همراهی مجموعه‌ای از نهادها از جمله معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت شهرستان، دانشکده دندان‌پزشکی، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و حضور پرشور دانشجویان جهادگر تقدیر کرد و افزود: این حضور گسترده، جلوه‌ای از اقتدار درمانی، روحیه جهادی و خدمت خالصانه را در منطقه به نمایش گذاشت.

