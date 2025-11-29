شهرکی: ۴۹ کیلو گرم زعفران از مزارع زاهدان برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شهرکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از برداشت زعفران از ۷ هکتار از زمین‌های کشاورزی این منطقه خبر داد و گفت: این برداشت تا پانزدهم آذرماه به پایان می‌رسد.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان افزود: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، حدود ۴۹ کیلوگرم زعفران برداشت شود.

شهرکی تغییر الگوی کشت و توسعه کشت گیاهان دارویی را از سیاست‌های اصلی جهاد کشاورزی زاهدان برشمرد و تصریح کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی منطقه، کشت محصولات کم‌آب‌بر مانند زعفران در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

وی بیان کرد: کشت گیاهان دارویی به عنوان راهکاری مؤثر برای مقابله با کم‌آبی، حفظ منابع آبی زیرزمینی و افزایش بهره‌وری آب در این شهرستان دنبال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی زاهدان در پایان از ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۰ نفر در دوره برداشت زعفران خبر داد و خاطرنشان کرد: توسعه کشت زعفران و دیگر گیاهان دارویی علاوه بر توجیه اقتصادی، در ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه نیز مؤثر بوده است.