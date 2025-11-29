رویداد ادبی «آن صبح نزدیک» با شعرخوانی شاعران آئینی در قم پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد بزرگ شعرخوانی «آن صبح نزدیک» به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی، مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب و به میزبانی آستان مقدس مسجد جمکران، بعد از ظهر جمعه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد تولیت این آستان مقدس و جمعی از اساتید ادبیات و شعرای برجسته آئینی و شعرای جوان شرکت کننده در یازدهمین دوره شعر آفتابگردان‌ها، برگزار شد.

میلاد عرفان پور شاعر و رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری ضمن تقدیر از میزبانی و حمایت تولیت آستان مقدس مسجد جمکران از برگزاری این رویداد سه روزه، اظهار کرد: این رویداد ادبی با محوریت شعر و مهدویت با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در سطح کشور طراحی شد و به اجرا رسید.

وی با اشاره به حضور پرشور شاعران جوان در این دوره در مسجد مقدس جمکران، گفت: در این دوره سه روزه، کارگاه‌های تخصصی نقد شعر، کلاس‌های آشنایی با مفاهیم مهدوی و دوره ویژه ای با عنوان «مطلع» برای شاعران دارای اولین مجموعه شعر برگزار شد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران نیز ضمن تقدیر از برگزاری این رویداد ادبی معنوی، بر آمادگی این مکان مقدس، برای حمایت از هنرمندان و مجموعه‌های هنری به منظور خلق آثار فاخر مهدوی تاکید کرد.

محمد رضا سنگری ادیب و پژوهشگر برجسته کشور نیز در این محفل؛ به تبیین برخی ویژگی‌های امام زمان (عج)، جامعه مهدوی و ویژگی‌های یاران حضرت پرداخت و از شاعران خواست برای سرودن در حوزه مهدویت، با امام زمان (عج) ارتباط قلبی پیدا کنند.

در این محفل با شکوه، شعرایی همچون ناصر فیض، مبین اردستانی، احمد بابایی، دکتر نجفی، میلاد عرفان پور، سید جواد شرافت، علی محمد مؤدب، حسنا محمد زاده، فریبا یوسفی و چند تن از شعرای جوان به شعرخوانی در وصف حضرت ولی عصر (عج) پرداختند.

تجلیل حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد از شاعران آثار برتر خلق شده در این دوره که با موضوع مسجد مقدس جمکران صورت گرفته بود، پایان بخش رویداد بزرگ شعرخوانی «آن صبح نزدیک» شد.