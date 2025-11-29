به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو پیش از ظهر شنبه در رویداد شعر فراغتی و کتابی که به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار شد، ضمن اشاره به حضور غلامرضا طریقی غزل سرای نامدار کشورمان در این مراسم بیان کرد: شعر هنر برجسته ایرانی است.
وی با بیان اینکه شعر از دیرباز جایگاه ویژهای در استان سمنان و فرهنگ و هنر این دیار داشته است، تاکید کرد: فرهنگ غنی شعر و شاعری در استان سمنان دارای قدمت دیرینه ای است و همچنین شعرای بسیاری هم از دل این استان به آسمان تابناک هنر و فرهنگ کشورمان معرفی شدهاند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان با بیان اینکه شعر ابزار تبیین فرهنگ و تمدن ایران است، گفت: تقویت رویدادهای کتاب و شعر از ضرورتهای دستگاههای فرهنگی و هنری است.
دهقانلو سمنان را مهد پرورش بسیاری از شاعران و فرهیختگان کشورمان دانست و ابراز کرد: هویت هنری و فرهنگی کشور ایران با جریان ادبیات و شعر پیوند ناگسستنی دارد.
وی افزود: رسالت دستگاههایی مانند ارشاد اسلامی و اداره کل کتابخانههای عمومی استان سمنان پاسداریاز میراث ادبی و فرهنگی و هنری مانند شعر و شاعری است تا شاهد تبلور استعدادهای جوان در این عرصه باشیم.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادهایی میتواند در شناساندن و تبیین فرهنگ و هنر این دیار مؤثر باشد، گفت: مراسم اختتامیه جشنواره شعر «فراغتی و کتابی» عصر شنبه با حضور استاد برجسته شعر و ادبیات فارسی یعنی غلامرضا طریقی در کتابخانه مرکزی سمنان برگزار میشود.
در این رویداد علیرضا رعیت حسنآبادی، زینب دولتخواهی، کاظم خواجهزاده، سید علی شاهچراغ، مهدی خادمیان، اکرم مطهری نژاد، علی فتحی دامغانی و دکتر رضا داوری آخرین سرودهها و غزلهای خود را خوانش کردند.
