به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی شامگاه چهارشنبه در شب شعر «شعر و شه و چله» که به همت کانون شعر استاد همت‌یار حوزه هنری کردستان و با حضور جمعی از شاعران استان کردستان و شاعرانی از استان‌های همدان و کرمانشاه در سالن شماره ۲ سینما بهمن سنندج برگزار شد، اظهار کرد: شاعران علاقه‌مند برای حضور و شعرخوانی در این محفل بزرگ ادبی کشور باید تا ششم دی‌ماه با مراجعه به لینک اعلام‌شده ثبت‌نام کنند.

وی با بیان اینکه رویداد جهانی جهادی شعری غزه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره ۷۲ هزار شهید غزه برگزار می‌شود، افزود: در این برنامه، به مدت ۷۲ ساعت شعرخوانی مستمر در حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور در تهران انجام خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان ادامه داد: در این رویداد ادبی و هنری، ۷۲۰ شاعر از ایران و دیگر کشورهای جهان اسلام که دغدغه غزه و فلسطین را دارند، به شعرخوانی می‌پردازند.

فرهادی با اشاره به تنوع زبانی آثار ارسالی تصریح کرد: شاعران کردستانی می‌توانند اشعار خود را به زبان‌های فارسی، کردی، ترکی، عربی و سایر زبان‌ها و گویش‌ها ارسال کنند و پس از تأیید شورای فنی رویداد، در برنامه شعرخوانی داشته باشند؛ تنها شرط این است که اشعار به‌گونه‌ای باشد که امکان ترجمه همزمان برای رسانه‌های بین‌المللی فراهم باشد.

وی همچنین از شاعران خواست برای دریافت اطلاعات تکمیلی با نصب پیام‌رسان «بله» و عضویت در لینک

ble.ir/join/EemaeU1QYx آخرین اخبار رویداد را دنبال کنند.

رئیس حوزه هنری کردستان درباره نحوه ثبت‌نام و ارسال آثار گفت: شاعران می‌توانند از طریق آدرس https://survey.porsline.ir/s/zQCWPEHm تا ششم دی‌ماه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

فرهادی در پایان با اشاره به علاقه و ارادت شاعران کردستانی به موضوع غزه و جایگاه تاریخی این سرزمین به‌عنوان زادگاه امام شافعی (رض)، ابراز امیدواری کرد: شاعران کردستانی در این رویداد جهانی، یادگاری ماندگار از خود در این مقطع حساس تاریخی بر جای بگذارند.

گفتنی است؛ در شب شعر «شعر و شه و چله» ۲۶ شاعر از استان‌های کردستان، همدان و کرمانشاه به شعرخوانی پرداختند.