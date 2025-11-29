به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت‌های آیتمی فیوژن فیتنس کشور که با حضور ورزشکاران رده‌های سنی مختلف برگزار شد، صحنه رقابت نزدیک نمایندگان استان‌ها بود و تیم قم توانست پس از تیم قزوین که عنوان قهرمانی را از آن خود کرد، بر سکوی دوم قرار گیرد و تیم فارس الف نیز عنوان سوم تیمی را به دست آورد.

محمدحسن محمدی به‌عنوان سرپرست تیم هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی قم، کاروان ورزشکاران این استان را در نخستین دوره مسابقات آیتمی فیوژن فیتنس کشور که به میزبانی استان فارس و در شهر شیراز برگزار شد، همراهی کرد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم قم با ارائه عملکردی قابل توجه، موفق شد به مقام دوم تیمی دست یابد.

در بخش انفرادی، ورزشکاران قمی در رده‌های مختلف سنی عملکردی درخشان به نمایش گذاشتند و در گروه سنی ۵۰ سال به بالا، یعقوب خلیلی موفق شد به رتبه سوم برسد.

در رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال، علیرضا وسیقی جمشید جایگاه دوم را از آن خود کرد و در گروه سنی ۲۱ تا ۳۰ سال نیز مهدی میرزایی با کسب مقام سوم، عملکرد موفق کاروان قم را تکمیل کرد.

این نتایج در حالی به دست آمده که نخستین دوره مسابقات آیتمی فیوژن فیتنس، به‌عنوان رویدادی تازه‌تأسیس، فرصت مناسبی برای نمایش توان بدنی و مهارتی ورزشکاران رشته‌های تلفیقی فراهم کرد و تیم قم توانست با بهره‌گیری از آمادگی بدنی مطلوب ورزشکاران خود، جایگاهی قابل توجه در سطح کشور به دست آورد.