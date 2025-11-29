دریافت 11 MB کد خبر 6671402 https://mehrnews.com/x39JC5 ۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ کد خبر 6671402 فیلم سیاست فیلم سیاست ۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴ تصاویری از انهدام پهپادهای رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۱۲ روزه معاون عملیات پدافند ارتش گفت: در جنگ ۱۲ روزه پهپادهای «هرون» و «هرمس ۹۰۰» پیشرفته را زدیم. کپی شد مطالب مرتبط شجاعت نیروهای پدافندی ارتش هنگام حمله رژیم صهیونیستی پایگاه شناوری «کردستان» و ناوشکن «سهند» به نیروی دریایی ارتش ملحق شد سرلشکر حاتمی: آمادگی لازم برای هرگونه پاسخ قاطع و درهم شکننده را داریم منابع صهیونیست: اسرائیل سیاست خود را در قبال سوریه تغییر میدهد برچسبها پهپاد حمله پهپادی حملات پهپادی یگانهای پهپادی رژیم صهیونیستی اسرائیل
