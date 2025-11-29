دریافت 11 MB
کد خبر 6671402
  1. فیلم
  2. سیاست
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۴

تصاویری از انهدام پهپادهای رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۱۲ روزه

تصاویری از انهدام پهپادهای رژیم صهیونیستی در طول جنگ ۱۲ روزه

معاون عملیات پدافند ارتش گفت: در جنگ ۱۲ روزه پهپادهای «هرون» و «هرمس ۹۰۰» پیشرفته را زدیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید