سرلشکر حاتمی: آمادگی لازم برای هرگونه پاسخ قاطع و درهم شکننده را داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم گرامیداشت روز نیروی دریایی و رونمایی از پایگاه شناوری «کردستان» و الحاق ناوشکن جمهوری اسلامی ایران، «سهند» به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش، با گرامیداشت هفتم آذرماه و دلاورمردی‌های نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: اقدامات دلاورمردان نیروی دریایی در عملیات مروارید نماد شجاعت است. آنان با تاکتیکی بی بدیل، اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران را به رخ کشیدند و کاری که نیروی دریایی در هفتم آذر انجام داد، در تاریخ دریایی ایران اسلامی ماندگار و افتخار آفرین خواهد بود.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه نیروی دریایی پس از دوران دفاع مقدس در مسیر جدیدی گام برداشت، گفت: نیروی دریایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و فنی نیرو و کشور، در مسیر مقدس جهاد علمی، بومی‌سازی تجهیزات و خودکفایی را دنبال کرد، به طوری که امروز با کمک صنایع دریایی وزارت دفاع و شرکت‌های دانش بنیان، گام‌های بلندی در این مسیر برداشته شده است.

وی افزود: امروز صنعت دریایی کشور در حوزه شناورهای سطحی و زیرسطحی و همچنین تجهیزات مختلف آن‌ها از جمله تسلیحات دریایی به نقطه خوبی دست یافته است و این مسیر همچنان ادامه دارد و الحاق شناور کردستان مصداقی بر ادامه این مسیر بوده و اطمینان دارم این راه همچنان با قوت و قدرت تحت تدابیر و فرماندهی فرمانده معظم و معزز کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) ادامه خواهد یافت.

عضو شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: بحمدلله امروز نیروی دریایی هم که عنصر مهمی در تحقق عمق راهبردی و دفاعی برای کشور محسوب می‌شود، در کنار سایر نیروهای ارتش و سایر نیروهای مسلح، با اراده فولادین در دفاع از کشور و تأمین امنیت برای ملت ایران از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهند ورزید.

قدرت ایران عامل تأمین امنیت ایران و منطقه است

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه قدرت ایران، عاملی برای تأمین امنیت ایران اسلامی، ملت ایران و همچنین تأمین امنیت منطقه است، گفت: امروز نمی‌توان بین امنیت منطقه و امنیت کشورها تفکیک قائل شد. از بدو پیروزی انقلاب اسلامی و در نزدیک به ۵ دهه گذشته، نقش سازنده و بی بدیل جمهوری اسلامی ایران در امنیت منطقه ثابت شده و به ویژه اتفاقات دو سال گذشته در منطقه برای همگان ثابت کرد که عاملان اخلال در امنیت منطقه چه کشورهایی هستند و امروز برای هیچ ناظر منصفی در این مورد جای تردید باقی نمانده است. حتی در مورد قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله قدرت موشکی آنکه برخی دولت‌های غربی ادعاهایی داشتند، معلوم شد در پشت این ادعاها چه توطئه‌هایی علیه موجودیت ایران وجود داشته است.

وی همچنین اقدامات رژیم صهیونیستی را مخل همگرایی کشورهای منطقه خواند و تصریح کرد: امروز نیازی به ارسال پیام لفظی صلح و امنیت برای ملت‌ها و دولت‌های منطقه نداریم و بحمدلله روند خوبی در همگرایی منطقه‌ای به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان بین کشورهای ساحلی وجود دارد به طوری که بخشی از تنش آفرینی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه در واکنش به این روند همگرایی و ایجاد اختلال در این روند ارزیابی می‌شود.

قدرت دریایی از عناصر مهم قدرت ملی است

امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه قدرت دریایی از عناصر مهم در قدرت ملی به شمار می‌رود، گفت: قدرت دریا از عناصر و مولفه‌‎هایی است که به قدرت یک کشور ابعاد جهانی می‌دهد. یعنی کشوری که محصور در خشکی باشد، با محدودیت‌های جدی‌ای برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی مواجه خواهد بود.

فرمانده کل ارتش با تاکید بر اهمیت نیروی دریایی برای دستیابی به مؤلفه قدرت دریایی، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی به عنوان قدرت نظامی دریایی، بخشی مهم از قدرت دریایی به شمار می‌رود. سواحل طولانی در جنوب ایران اسلامی که دسترسی به آب‌های آزاد را فراهم می‌کنند در کنار بنادر مناسب، نیروی انسانی ماهر به علاوه تجربیات تاریخی و تمدن، دانش و فناوری بومی و موقعیت گذرگاهی کشور، همگی ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند فرصت‌های دریا را به دستاوردهای اقتصادی، امنیتی و… برای کشور تبدیل کنند.

تلاش ایران برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار دریایی

فرمانده کل ارتش تاکید کرد: ساخت شناورهای پیشرفته، توسعه زیر ساخت‌های دریایی و افزایش توانایی عملیات در آب‌های آزاد از برنامه‌های محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریا به شمار می‌رود. ما با توسعه قدرت دریایی نه تنها از سواحل خود محافظت می‌کنیم بلکه به صلح و امنیت پایدار دریایی نیز کمک می‌کنیم.

وی رونمایی از پایگاه شناوری کردستان را نشانه همبستگی ملی در ایران اسلامی و نمادی از سال‌ها تحقیق و تلاش مستمر در حوزه شناورهای سطحی خواند و تصریح کرد: این تنها بخشی از زنجیره پیشرفت‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران است. ان‌شاءالله، شاهد جهش‌های بزرگی در حوزه‌های مختلف خواهیم بود؛ هر یک از این دستاوردها موجب آرامش و اطمینان خاطر بیشتر ملت است.

تبدیل تهدید به فرصت، شعار نیست، فرآیند مهندسی است

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در حال ارزیابی تهدیدات متقارن و نامتقارن است، گفت: استراتژی دفاعی ما بر مبنای دفاع فعال و بازدارندگی هوشمند بنا شده است. این بدان معناست که ما نه تنها منتظر نخواهیم ماند تا دشمن حمله کند، بلکه آمادگی لازم برای هرگونه پاسخ قاطع و درهم شکننده را در هر نقطه‌ای که منافع ملی ما ایجاب کند، داریم. تبدیل تهدید به فرصت یک شعار نیست، بلکه یک فرآیند مهندسی شده است. تحریم‌ها و محدودیت‌ها عامل مؤثری برای ابتکار، خلاقیت و شتاب در جهاد علمی در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات دفاعی بوده است.

وی افزود: اگر امروز در حوزه‌های مختلف صنعت دفاعی بویژه در زمینه موشکی، پهپادی یا دریایی به پیشرفت‌های خیره کننده‌ای دست یافته‌ایم، نشانگر ظرفیت بالای علم، فناوری و تحقیقات در کشور بوده که توانسته‌ایم تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم و این یک پیروزی راهبردی در مقابل استراتژی تحریم دشمن است.

امیر سرلشکر حاتمی در خاتمه با تاکید بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از آرمان‌ها، منافع ملی و امنیت پایدار ملت ایران، خاطرنشان کرد: عزم ما آهنین و تزلزل ناپذیر است. ما مسیر خودکفایی و پیشرفت دفاعی را با قدرت ادامه خواهیم داد. این راهی است که امام راحل با دوراندیشی و بصیرت کامل برای ما ترسیم کردند و رهبری حکیم و عظیم الشان انقلاب آن را هدایت، راهبری و فرماندهی می‌فرمایند.