به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که تل آویو در حال ایجاد تغییرات جدید در سیاست‌های خود در قبال سوریه است به طوری که این رژیم قصد دارد راهبرد ترورهای هوایی را در قبال سوریه جایگزین کند.

این گزارش منابع اسرائیلی بعد از حملات زمینی و هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی علیه منطقه بیت جن واقع در حومه دمشق که ۲۰ کشته در میان شهروندان سوری از جمله زنان و کودکان برجای گذاشت منتشر شده است. در این درگیری‌ها شش تن از عناصر صهیونیست نیز زخمی شدند.

در ادامه این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی بعد از وقوع درگیری‌های مسلحانه در سوریه به سمت کاهش عملیات‌های بازداشت و افزایش ترورهای هوایی روی می‌آورد.

این در حالی است که دولت خودخوانده جولانی از ابتدای روی کار آمدن در سوریه هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه رژیم صهیونیستی انجام نداده و بارها از تمایل خود برای همکاری‌های همه جانبه با این رژیم خبر داده است.