شاهین فر: ۱۳ هزار واحد مسکونی شهری در زنجان به مرحله انتخاب رسید

به گزاش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر با بیان اینکه متقاضیان جهت تحویل واحد باید تقسیط تسهیلات بانکی را انجام دهند، افزود: تاکنون ۹ هزار و ۷۴۹ واحد به مرحله عقد قرارداد واگذاری رسیده و ۹ هزار و ۱۱ واحد نیز برای تقسیط به بانک معرفی شده است.
وی اضافه کرد: تأمین آب و فاضلاب، برق، گاز و سایر زیرساختهای سایتهای نهضت ملی مسکن مطابق قانون جهش تولید مسکن برعهده دستگاههای خدمات رسان مرتبط است که همزمان با تکمیل واحدهای مسکونی باید اجرا شود و به پایان برسد.
شاهین فر با اشاره به استمرار تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان در استان، تاکید کرد: در صورت تأمین منابع مالی پیش بینی میشود طرحهای انبوه سازی حمایتی مسکن تا پایان ۱۴۰۵ به اتمام برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه تمامی خدمات روبنایی در سایتهای نهضت ملی مسکن نیز جانمایی شده است، خاطر نشان کرد: تعدادی از آنها به مرحله اجرا رسیده و برخی نیز در شرف اجراست.
