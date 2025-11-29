  1. استانها
  2. زنجان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

شاهین فر: ۱۳ هزار واحد مسکونی شهری در زنجان به مرحله انتخاب رسید

زنجان- مدیرکل راه و شهرسازی زنجان با بیان اینکه ۱۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای استان به مرحله انتخاب رسید، گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد توسط متقاضیان انتخاب شده است.

به گزاش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر با بیان اینکه متقاضیان جهت تحویل واحد باید تقسیط تسهیلات بانکی را انجام دهند، افزود: تاکنون ۹ هزار و ۷۴۹ واحد به مرحله عقد قرارداد واگذاری رسیده و ۹ هزار و ۱۱ واحد نیز برای تقسیط به بانک معرفی شده است.

وی اضافه کرد: تأمین آب و فاضلاب، برق، گاز و سایر زیرساخت‌های سایت‌های نهضت ملی مسکن مطابق قانون جهش تولید مسکن برعهده دستگاه‌های خدمات رسان مرتبط است که همزمان با تکمیل واحدهای مسکونی باید اجرا شود و به پایان برسد.

شاهین فر با اشاره به استمرار تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان در استان، تاکید کرد: در صورت تأمین منابع مالی پیش بینی می‌شود طرح‌های انبوه سازی حمایتی مسکن تا پایان ۱۴۰۵ به اتمام برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه تمامی خدمات روبنایی در سایت‌های نهضت ملی مسکن نیز جانمایی شده است، خاطر نشان کرد: تعدادی از آنها به مرحله اجرا رسیده و برخی نیز در شرف اجراست.

