به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا لیاقی ظهر شنبه درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی محور بندرترکمن آققلا اظهار کرد: این محور به طول ۳۴ کیلومتر است. باند جنوبی آن در سالهای گذشته بهطور کامل اجرا و به بهرهبرداری رسیده و هماکنون تعریض و احداث باند شمالی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به محدوده قرارداد فعلی افزود: در حال حاضر برای تعریض باند شمالی تا کیلومتر ۱۷ قرارداد داریم و کار بهصورت فعال در حال انجام است. از این ۱۷ کیلومتر، حدود ۶ کیلومتر آسفالت شده و تا کیلومتر ۶ عملاً آماده بهرهبرداری است.
لیاقی ادامه داد: در بخشی از این محور، ادارهکل راهداری نیز در قالب حذف نقطه حادثهخیز، حدود یک کیلومتر را آماده آسفالت کرده که هفته آینده آسفالت این قسمت نیز انجام خواهد شد.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی گلستان درباره روند عملیات اجرایی سایر قطعات گفت: در ادامه مسیر تا کیلومتر ۱۰، پیمانکار عملیات لایههای خاکریز را تقریباً به پایان رسانده و بهزودی اجرای لایههای ساببیس و بیس آغاز میشود. از کیلومتر ۱۰ تا ۱۷ نیز عملیات سابگرید در حال انجام است و این قطعه هم بهتدریج وارد مراحل بعدی روسازی خواهد شد.
لیاقی با اشاره به اعتبارات مصوب این طرح در سال جاری اظهار کرد: برای محور بندرترکمن آققلا در سال جاری ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که اعتبار سال گذشته این طرح حدود بیش از ۶۰ میلیارد تومان بود و امسال شاهد افزایش قابلتوجه اعتبارات هستیم.
وی از پیگیری استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ نیز خبر داد و افزود: در قالب ماده ۵۶، ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای این طرح پیشبینی شده است. این پروژه جز مصوبات سفر استانی بوده و مورد تأیید قرار گرفته است. جلسه نهایی تأیید آن دوشنبه در نهاد ریاستجمهوری برگزار میشود.
به گفته لیاقی، بر اساس برآوردهای انجامشده، در مجموع حدود ۸۰۰ میلیارد تومان طی دو سال آینده به این طرح تخصیص خواهد یافت تا باند شمالی محور بهطور کامل تکمیل شود.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به برنامه زمانبندی اجرای طرح گفت: برنامهریزی ما برای تکمیل باند شمالی، یک برنامه دو ساله است؛ بهگونهای که همین ۱۷ کیلومتر فعلی و هم ادامه مسیر تا شهرستان آققلا در قالب یک ردیف اعتباری دیده شده و انشاءالله با ابلاغ کامل اعتبار، تا پایان سال ۱۴۰۶ کل محور چهارخطه و به بهرهبرداری برسد.
لیاقی تأکید کرد: با توجه به اینکه این پروژه در زمره طرحهای سفر استانی قرار گرفته، تاکنون پروژههای مشابه در تأمین اعتبار با مشکل جدی مواجه نشدهاند و امیدواریم این محور مهم ترانزیتی نیز طبق زمانبندی تعیینشده تکمیل و بهطور کامل در خدمت مردم استان قرار گیرد.
