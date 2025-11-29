اورژانس تهران: ۲۵ هزار ماموریت طی هفته اول آذر ماه ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، صبح شنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت بیش از ۲۵ هزار مأموریت در هفته گذشته در سطح استان خبر داد.
رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به وضعیت مأموریتهای اورژانس در بازه زمانی ۱ تا ۷ آذر ۱۴۰۴ اظهار داشت: در این مدت مجموع ۲۵ هزار و ۲۹۱ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران به ثبت رسیده است.
وی افزود: در پی این مأموریتها ۵۹۸۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و همچنین ۱۱ هزار و ۵۷۸ نفر نیز در محل حادثه از خدمات اورژانس بهرهمند شدند.
توکلی ادامه داد: طی این هفته ۵۲ هزار و ۹۸ تماس با مرکز اورژانس استان تهران برقرار شده که متأسفانه ۷۲۹ تماس معادل ۱.۴ درصد مزاحمت تلفنی بوده است.
رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به تفکیک نوع مأموریتها گفت: از مجموع مأموریتهای ثبت شده، ۴۰۰۷ مأموریت (۱۵.۸ درصد) مربوط به حوادث ترافیکی و ۲۱ هزار و ۲۸۴ مأموریت (۸۴.۲ درصد) مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.
وی همچنین از ۳ سورتی پرواز اورژانس هوایی در این مدت خبر داد و افزود: در پی این عملیاتها، یک نفر مصدوم به مراکز درمانی منتقل شد.
