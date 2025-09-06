ثبت ۲۴ هزار و ۹۱۷ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس تهران، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (۸ شهریور الی ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴) مجموع ۲۴۹۱۷ در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۱۸۹ مورد به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۰۹۴۴ مورد نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۹۱۲۵ تماس با مرکز دیسپچ اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۲۱۰۰ تماس مزاحم (معادل ۳.۶ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۸۰۷ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۳ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۲۰۱۱۰ (۸۰.۷ درصد از کل مأموریت‌ها) مورد حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گفته توکلی؛ اورژانس هوایی ۷ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۷ مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.