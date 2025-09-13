  1. استانها
  2. تهران
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

ثبت ۲۴ هزار مأموریت اورژانسی در تهران طی ۱۵ تا ۲۱ شهریور ماه

رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۴ هزار ماموریت توسط اورژانس استان تهران طی هفته گذشته خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: در هفته گذشته از ۱۵ تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴، مجموع ۲۴ هزار و ۱۰۰ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران ثبت شده است.

وی افزود: از این تعداد مأموریت، ۶ هزار و ۹۹ مورد به مراکز درمانی منتقل و ۱۰ هزار و ۳۷۵ مورد در محل از خدمات اورژانس استفاده کرده‌اند.

توکلی همچنین گفت: در مدت مذکور، ۵۷ هزار و ۲۲۸ تماس با مرکز دیسپچ برقرار شده که ۱ هزار و ۹۹۹ تماس (۳.۵ درصد) مزاحم بوده است.

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به نوع مأموریت‌ها اظهار داشت: ۴ هزار و ۶۷۹ مأموریت (۱۹.۴ درصد) مربوط به حوادث ترافیکی و ۱۹ هزار و ۴۲۱ مأموریت (۸۰.۶ درصد) مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اورژانس هوایی طی این هفته ۷ سورتی پرواز انجام داده که ۵ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

