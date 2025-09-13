ثبت ۲۴ هزار مأموریت اورژانسی در تهران طی ۱۵ تا ۲۱ شهریور ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل توکلی، پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، اعلام کرد: در هفته گذشته از ۱۵ تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۴، مجموع ۲۴ هزار و ۱۰۰ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران ثبت شده است.

وی افزود: از این تعداد مأموریت، ۶ هزار و ۹۹ مورد به مراکز درمانی منتقل و ۱۰ هزار و ۳۷۵ مورد در محل از خدمات اورژانس استفاده کرده‌اند.

توکلی همچنین گفت: در مدت مذکور، ۵۷ هزار و ۲۲۸ تماس با مرکز دیسپچ برقرار شده که ۱ هزار و ۹۹۹ تماس (۳.۵ درصد) مزاحم بوده است.

رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به نوع مأموریت‌ها اظهار داشت: ۴ هزار و ۶۷۹ مأموریت (۱۹.۴ درصد) مربوط به حوادث ترافیکی و ۱۹ هزار و ۴۲۱ مأموریت (۸۰.۶ درصد) مربوط به حوادث غیرترافیکی بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اورژانس هوایی طی این هفته ۷ سورتی پرواز انجام داده که ۵ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.