کشف بیش از ۸ کیلوگرم موادمخدر در عملیات مشترک فرا استانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان اظهار کرد: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان‌های بروجن و خانمیرزا با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس، دو فرد که اقدام به انتقال مواد مخدر در مسیر مواصلاتی استان با دو خودرو کرده بودند را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: در تحقیقات پلیسی مشخص شد افرادی با هویت معلوم قصد دارند مواد مخدر را از محورهای مواصلاتی چهارمحال و بختیاری انتقال دهند که در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و اکیپ عملیاتی ضمن هماهنگی قضائی خودروهای مذکور را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در حین انجام مأموریت پلیس، قاچاقچیان با خودروها از محل فرار کرده که با اقدامات پلیسی توقیف و از یکی از خودروها، هشت کیلو و ۲۰۰ گرم مواد مخدر تریاک کشف شد.

امجدیان گفت: برخورد با سوداگران مرگ، از برنامه‌های محوری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاری است.