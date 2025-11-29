به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴ مسعود عاطفی، معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و به استناد مصوبه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، نرخ‌های جدید خدمات توزین (باسکول) و پلمب هوشمند اعلام شد.

بر اساس این ابلاغیه، هزینه پلمب هوشمند بدون احتساب مالیات ارزش افزوده، ۱۴۴,۰۰۰ تومان اعلام شده است.

جمع هزینه خدمت هر بار توزین کالاهای گمرکی، (مجموع پر و خالی)، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است.

این مبلغ بدون احتساب مالیات، برای هر بار توزین معادل ۱۰۰,۰۰۰ تومان است.

این بخشنامه به ناظران و مدیران کل گمرکات اجرایی ابلاغ و نسخه رونوشت آن نیز به شرکت تعاونی گمرک ایران و شرکت تولیدکننده پلمب هوشمند ارسال شده است.