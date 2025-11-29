  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان پزشکی لغو شد

ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان پزشکی لغو شد

دیوان عدالت اداری ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان پزشکی را لغو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برای سال‌ها، دانشجویان پزشکی در ایران با یک محدودیت مواجه بودند. در ماده ۴ آئین‌نامه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب مرداد ماه ۱۳۹۶ تاکید شده که «دانشجوی دوره دکترای عمومی پزشکی در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در یک یا چند دانشگاه اعم از دولتی یا غیردولتی را نخواهد داشت. در صورت تخلّف به تشخیص کمیته نظارت بر حسن اجرای مقرّرات آموزشی وزارت متبوع، از ادامه تحصیل در یکی از رشته‌های انتخابی محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می‌شود و دانشجو در این حال موظّف است کلّیه هزینه‌های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه‌های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد». همچنین در این مصوبه عنوان شده دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) از شمول این ماده مستثنی هستند.

در پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری شاکی ابطال ماده ۴ این آئین‌نامه آموزشی را خواستار شده و استدلال کرده است که «مقرره مورد شکایت، از یک سو تحصیل همزمان دانشجویان رشته پزشکی در سایر رشته‌ها و دانشگاه‌ها را ممنوع نموده، در حالی که دانشجویان این رشته نوعاً اشخاصی توانمند هستند و می‌توانند جهت توسعه فردی و افزایش دانش و کارایی خود در دانشگاه‌های غیرحضوری همچون دانشگاه پیام نور به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی یا سایر رشته‌ها بپردازند؛ و از سوی دیگر، حتی فراتر رفته و سابقه تحصیلی آنها در رشته پزشکی را، ولو به درجه عالی باشد، صرفاً به دلیل تحصیل در رشته‌ای دیگر قابل ابطال اعلان نموده است».

دیوان عدالت اداری نیز با صدور رائی این ماده قانونی را باطل اعلام کرده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال جاری با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل و رأی زیر صادر شد:

«قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق ممنوعیت مذکور در ماده مورد شکایت نسبت به مواردی که مصلحت کشور اقتضا می‌کند افراد خاصی که توانایی آن را دارند و لازم است در دو یا چند رشته یا دوره تحصیلی به صورت همزمان تحصیل کنند خلاف موازین شرع است. البته باید در عین اینکه مثل ضوابط این مصوبه اعمال می‌شود طریقی برای رعایت این جهت هم وجود داشته باشد. لازم به ذکر است اجازه تحصیل همزمان به دانشجویان استعدادهای درخشان در آئین‌نامه تسهیلات آموزشی، پرورشی و رفاهی ویژه استعداد درخشان مصوّب ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آنجا که محدود به موارد مذکور در آئین‌نامه است و سایر رشته‌ها و مقاطع دیگر را شامل نمی‌شود و چه بسا اجازه تحصیل در بعضی رشته‌های دیگر که مستقیماً مربوط به پزشکی هم نیست یا تحصیل در مقاطع دیگر برای بعضی از دانشجویان رشته پزشکی لازم باشد، رافع ایراد نیست.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق ماده ۴ آئین‌نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی مصوّب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است».

کد خبر 6671518
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جعفر وکیلی IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      18 11
      پاسخ
      بسیار عالی رای دیوان عالمانه و عاقلانه است امیدوارم دیوان به ممنوعیت تحصیل در دورشته تخصصی پزشکی هم ورود کرده و معضل را حل کند آیا یک متخصص داخلی نمیتواند تخصص رادیولوژی بگیرد ؟
      • فاطمه IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
        0 1
        یک تخصصی که گرفتند رو ماهر باشند و درست مردم رو درمان کنند. ماشاءلله همه مطب های متخصصین شلوغ و ساعت انتظار بیش از ۵ تا ۶ ساعت. جالبه بازم مردم بیمارند.
    • ناشناس IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      47 18
      پاسخ
      اره خیلی توانمندن با سهمیه هاشون😅😅😅😋
      • آرین IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        2 27
        خب شما معلومه اصلا برای پزشکی تلاش نکردی.سهمیه بده،ولی برای به دانش آموز توانمند محدودیت ایجاد نمیکنه.
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      19 4
      پاسخ
      چرا برای باقی رشته ها این محدودیت رو برنداشتن یعنی هرکی پزشکی نخونه دیگه توانایی اینو نداره که چندتا رشته رو باهم بخونه؟
      • محمد IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        2 0
        سلام باقی رشته ها مثل پزشکی محدودیت شدید نداشتند با حداقل معدل فکر کنم ۱۷ آیین نامه داره بخونید میتونستن رشته دوم بخونن و پزشکی آیین نامه استعداد درخشان داره که فقط به رتبه برتر کنکور یا ۱ ٪ برتر معدل که در هر دانشگاه حداکثر یک نفره اجازه تحصیل همزمان میداد یا شرایط استریتی که خب از بین اونا فقط ۲.۵ درصد برتر شدن در آزمون علوم پایه بود که میشد پس از آن تحصیل همزمان داشت چون مابقی در اواخر تحصیل قابل کسب بوددرحالی که خب بسیاری ازرشته ها ظرفیت دارند و چرا باید آنقدر محدودیت برای پزشکی لحاظ میشد ؟
      • محمد IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
        1 0
        اونا که محدودیت ندارن با معدل میتونن اما پزشک ها علاوه بر معدل باید استعداد درخشان هم بودند آیین نامه رو مطالعه بفرمایید آیین نامه استعداد درخشان پزشکی
    • م ص IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      35 8
      پاسخ
      لطفا پیگیر ادامه تحصیل پزشکان تعهدی نیز باشید با تشکر
    • ا. م IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام آیا این قانون شامل حال دانشجویان دامپزشکی هم می شود و اینکه بدون انصراف می‌توانند در کنکور شرکت کنند؟
    • حمید IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      6 1
      پاسخ
      نحوه بررسی مسئله و صدور رای بسیار سطحی نگر انجام شده است و این موضوع که دانشجوی پزشکی نیاز به تمرکز به شناخت عمقی بدن انسان و زمینه بسیار وسیع بیماری ها دارد اصلا توجهی نشده است و صرفا متل اینکه یک نفر می خواهد دو کتاب را و یا دو فیلم را همزمان ببیند نگاه شده که تازه این موارد ساده هم با مشکل مواجه میشوند.
    • IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      3 1
      پاسخ
      تحصل دو گانه، یک رشته باکلاس و جاهت دار در کنار وجه ای کار و عملی و تخصصی پول ساز،،، زه گهواره تا گور دانش بجوی.... زه گهواره با پول دانش بسوی ، خود خواهی غرور خود آسیب زا،،، البته نه هر ذهنی
    • نظری PL ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      امیدوارم نگاه عمقی داشته باشند به آموزش پزشکی.تمرکز اصلی باید در آموزش اینها باشد تا خدمات بهتری بدهند پس قطعا تحصبل همزمان از هر کسی ساخته نیست.دوما،امیدواریم هر کسی رو با هر اندک توان ذهنی وارد این حوزه نکنند.چرا که خودتون هم ممکن است گیر پزشکان بیسواد بیفتید.کمی تامل
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      3 0
      پاسخ
      هر کسی باید در پیشرفت علم تلاش کنه، ممنوعیت برای همه ممنوع، فقط تبعیض نباشد،نروند سر جلسه ی کنکور ، به جای سهمیه ی دولتی ، با کارت سهمیه آزاد روبرو شوند، این تبعیض
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      2 1
      پاسخ
      این یک ظلم در حق ملت پزشک باید تمرکز روی یک رشته داشته باشد همین الان هم داخل ایران یشتر پزشک‌ها کارشون خوب انجام نمی دهند حالا داخل دو رشته پزشک باشه چه شود
    • ناشناس IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      1 0
      پاسخ
      سلام امکان تحصیل همزمان دو رشته پرستاری و پزشکی الان ممکنه؟
    • IR ۰۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      یه ملت آخه تا چه قدر باید بدبخت باشه دیگه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها