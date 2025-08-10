ممنوعیت اشتغال دستیاران دندانپزشکی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۳۳ آئین‌نامه دوره‌های دستیاری دندانپزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستیاران دندانپزشکی را از اشتغال در بخش خصوصی، حتی در ساعات غیراداری، منع می‌کند. در یک شکایت به دیوان عدالت اداری عنوان شده که این ممنوعیت خلاف اصل بیست و دوم قانون اساسی بوده و خارج از اختیارات شورای تصویب‌کننده است. وزارت بهداشت در دفاع از خود، ممنوعیت را به دلیل ماهیت علمی و آموزشی دوره و لزوم تمام‌وقت بودن تحصیل دستیاران ضروری دانسته و صلاحیت دیوان را نیز زیر سؤال برده است. در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال ماده ۳۳ داده و آن را مغایر با حقوق اساسی افراد و فاقد توجیه قانونی دانسته است.

متن رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

به موجب رای شماره ۵۱۳۱۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

« ضوابط و مقررات حاکم بر اشتغال به تحصیل در دوره های دستیاری, نمیتواند متضمن ایجاد هرگونه محرومیت برای افراد از حقوق اساسی آنها در خارج از ساعات اداری باشد و پیش بینی ممنوعیت اشتغال به کار در خارج از ساعات اداری در مقرره مورد شکایت, متکی به تجویز قانونی نبوده و بر این اساس با اصل۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است.

به ویژه اینکه تبصره ماده۳۳ آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۹۷, اشتغال این افراد را در کلینیکهای ویژه و یا سایر واحدهای درمانی تابعه دانشگاههای محل تحصیل, با پرداخت حق الزحمه در خارج از وقت اداری, مجاز اعلام کرده و همین امر بیانگر جواز اشتغال به کار دانشجویان دوره دستیاری در خارج از وقت اداری است و ازسوی دیگر, با فرض جواز اشتغال در خارج از اوقات اداری, ایجاد ممنوعیت اشتغال در بخش خصوصی نیز وجاهت قانونی ندارد.

با توجه به مراتب فوق, ماده۳۳ آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب سی و هفتمین نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۹۷, با موضوع ممنوعیت اشتغال دستیاران شاغل به تحصیل در دوره دستیاری دندانپزشکی در ساعات غیراداری, بدلیل مغایرت با اصل۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقدان جواز قانونی اعمال این محدودیت، ابطال گردیده است.

