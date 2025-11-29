به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عسگری با اعلام این خبر گفت: بررسیها نشان میدهد این واحد تولیدی، محصولاتی که قبلاً برچسب تاریخ و قیمت قدیمی داشتند را مجدداً با تاریخ و قیمت جدید به نرخ روز برچسبزنی میکرده است.
وی افزود: به همین منظور پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب به اتهام جعل برای این واحد تولیدی تشکیل گردید.
وی در ادامه به تشکیل پرونده تعزیراتی برای تخلف دیگر این واحد اشاره کرد و افزود: در بررسیهای جداگانه مشخص شد این واحد، محصولات تولیدشده در اوایل سال که فاقد تاریخ و قیمت بودند را به صورت غیرقانونی با نرخ روز برچسبزنی و به بازار عرضه مینموده است.
دادستان قزوین با بیان اینکه ما به التفاوت ارزش کالاهای شناساییشده بین نرخ قدیم و جدید حدود ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شده، تصریح کرد: مقرر گردیده این کالاها تحت نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت به قیمت قبلی در بازار عرضه شوند.
عسگری در پایان با تاکید بر لزوم نظارت مستمر بر قیمتگذاری محصولات تولیدی خاطرنشان کرد: مطابق قانون تمامی تولیدکنندگان میبایست میزان تولیدات خود را در هر دوره تولید در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند و اداره صمت نیز باید نظارت مستمر بر روند صحیح قیمتگذاری و عرضه محصولات تولیدی جهت رفاه حال شهروندان داشته باشد.
