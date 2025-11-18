  1. استانها
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

صدور حکم قصاص برای ۷ پرونده قتل عمد در قزوین

قزوین- رئیس شورای حل اختلاف قزوین گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه، هفت فقره پرونده قتل عمد در استان منجر به صدور حکم قصاص شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حیدری اظهار کرد: پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» منجر به آزادی یک محکوم به قصاص در قزوین شد

وی افزود: همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) و در راستای پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» با تلاش صلح یاران حوزه قضایی آبیک، محکوم به قصاص با گذشت اولیای دم آزاد شد.

حجت الاسلام حیدری ادامه داد: این پرونده مربوط به قتلی است که در سال ۱۳۹۷ در حوزه قضایی شهرستان آبیک اتفاق افتاده و متهم به اتهام قتل به قصاص نفس محکوم شده بود.

وی ادامه داد: با تلاش‌های مستمر اعضای شعبه ویژه مصالحه قتل استان و در پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» با تلاش مسوولان قضایی، دادستان، رییس حوزه قضایی آبیک، کارکنان شوراهای حل اختلاف، معتمدان و صلح‌یاران و گذشت شاکی به صلح و سازش منجر گردید.

حیدری در پایان خاطر نشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه، هفت فقره پرونده قتل عمد در استان منجر به صدور حکم قصاص شده است.

