به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی حسینی در جریان بازدید از اداره کل تعزیرات حکومتی استان با تقدیر از نقش این مجموعه در برقراری نظم بازار، بر ضرورت نظارت مستمر و شفافیت قیمتها تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه همدان در رتبه تورم کشور گفت: استان همدان با تلاش مجموعه اقتصادی و نظارتهای مستمر توانسته کنترل بهتری در مهار تورم داشته باشد، بهگونهای که در جدول تورم سالیانه کشور رتبه ۲۶ را دارد و جز استانهای با تورم کم محسوب میشود.
حسینی با تأکید بر رسیدگی سریع و قانونی به تخلفات بازار افزود: رسیدگیها باید به گونهای باشد که مردم اثر ملموس آن را در زندگی روزمره و سفره خود احساس کنند. آنچه بیش از گرانی موجب نارضایتی میشود، اختلاف قیمت یک کالا با یک نام و نشان تجاری واحد در چند فروشگاه است که به هیچوجه پذیرفتنی نیست و باید مورد برخورد جدی قرار گیرد.
معاون اقتصادی استاندار همدان، شفافیت قیمتها را یکی از مهمترین مؤلفههای ایجاد نظم در بازار دانست و گفت: کمیسیون نظارت موظف است با همکاری اتحادیهها، نرخنامه رستههای مختلف شغلی را بهموقع اعلام کند و نرخهای مصوب به سهولت در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم فرآیند محور بودن نظارتها، از طرح سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر بهرهگیری از بازرسان افتخاری مردمی استقبال کرد و گفت: این طرح میتواند به برخورد مؤثرتر با تخلفات و ایجاد آرامش در بازار کمک کند.
