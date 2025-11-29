لژیونر واترپلو ایران بهترین بازیکن در لیگ یونان شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رهبر، ملی‌پوش سابق واترپلو ایران و لژیونر حاضر در یونان، در دیدار دوم فصل برای باشگاه ایونیکوس (Ιωνικός Νίκαιας) با ثبت چهار گل نقش محوری در پیروزی ۱۲–۶ تیم میزبان ایفا کرد و از سوی گزارشگر مسابقه به‌عنوان باارزش‌ترین بازیکن میدان معرفی شد.

ایونیکوس که امیر حسین رهبر لژیونر ایرانی در آن توپ میزند، توانست در دومین دیدار رقابت‌های لیگ مردان (A2) با نتیجهٔ ۱۲–۶ مقابل آرگی کالاماتا پیروز شود. در این مسابقه امیرحسین رهبر چهار بار دروازهٔ حریف را باز کرد و با آن عملکرد برجسته، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در نتیجهٔ نهایی داشت.