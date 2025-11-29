  1. ورزش
لژیونر واترپلو ایران بهترین بازیکن در لیگ یونان شد

امیرحسین رهبر، لژیونر ایرانی واترپلو، در دومین هفته لیگ یونان با نمایشی درخشان توانست عنوان بهترین بازیکن میدان را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین رهبر، ملی‌پوش سابق واترپلو ایران و لژیونر حاضر در یونان، در دیدار دوم فصل برای باشگاه ایونیکوس (Ιωνικός Νίκαιας) با ثبت چهار گل نقش محوری در پیروزی ۱۲–۶ تیم میزبان ایفا کرد و از سوی گزارشگر مسابقه به‌عنوان باارزش‌ترین بازیکن میدان معرفی شد.

ایونیکوس که امیر حسین رهبر لژیونر ایرانی در آن توپ میزند، توانست در دومین دیدار رقابت‌های لیگ مردان (A2) با نتیجهٔ ۱۲–۶ مقابل آرگی کالاماتا پیروز شود. در این مسابقه امیرحسین رهبر چهار بار دروازهٔ حریف را باز کرد و با آن عملکرد برجسته، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در نتیجهٔ نهایی داشت.

