۲ طلا و ۴ برنز شطرنجبازان نوجوان ایران در آسیا

بیست‌ و هفتمین دوره مسابقات شطرنج نونهالان و نوجوانان آسیا با کسب ۲ مدال طلا و ۴ مدال برنز برای تیم ایران در بخش استاندارد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تایلند میزبان بیست و هفتمین دوره رقابت های شطرنج نونهالان و نوجوانان آسیا بود. در این رقابت ها، تیم اعزامی ایران در بخش استاندارد موفق به کسب ۲ مدال طلا و ۴ مدال برنز شد.

کیاشا محبوبی موفق شد مدال طلای بخش استاندارد نونهالان و نوجوانان آسیا را به دست آورد. او پیش‌تر نیز تنها طلای ایران را در بخش رپید کسب کرده بود و این‌بار دومین مدال آسیایی خود را ثبت کرد.

در رده سنی زیر ۱۴ سال، باراد احمدی دیگر نماینده طلایی ایران بود که توانست عنوان نخست را کسب کند و مدال طلا را به دست آورد.

همچنین مهدیار جان‌براری در رده زیر ۸ سال، آیهان رهبر در رده زیر ۱۲ سال پسران، مهدیس اسدی‌کلام در رده زیر ۸ سال دختران و اسما حسن‌پور مقدم در رده زیر ۱۰ سال صاحب مدال برنز شدند.

تیم شطرنج استاندارد ایران با ۲ طلا و ۴ برنز در رده چهارم جدول توزیع مدال ها قرار گرفت.

