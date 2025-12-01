  1. استانها
  2. همدان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

رئیس جدید هیئت شطرنج استان همدان انتخاب شد

همدان- مجمع انتخاب رئیس هیئت شطرنج استان همدان برگزار و «آرش آزادی» به عنوان رئیس جدید این هیئت برای یک دوره چهارساله انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مجمع که با حضور اعضای هیئت شطرنج استان تشکیل شد، علی حقیقی بر لزوم ایجاد آرامش، هماهنگی و تعامل برای رشد و توسعه شطرنج استان تأکید کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: امیدواریم با بهره‌گیری از نظرات اعضای مجمع، مسیر توسعه شطرنج استان با قدرت دنبال شود.

حقیقی همچنین از زحمات سرپرست و اعضای هیئت رئیسه پیشین هیئت شطرنج استان قدردانی کرد.

در این مجمع، آرش آزادی با کسب ۱۵ رأی از ۱۸ رأی مأخوذه به عنوان رئیس هیئت شطرنج استان همدان برای چهار سال انتخاب شد.

همچنین ترکیب جدید هیأت رئیسه هیأت شطرنج استان همدان به شرح زیر تعیین شد: سیدرضا موسوی، ساسان رستمی، ایرج صباح و رضوان زینعلی به عنوان نایب‌رئیس و سعید فخیمی به عنوان خزانه‌دار.

