امام جمعه قرچک: دفاع امروز، علمی و فناورانه است

حجتالاسلام حجتالله اسماعیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر محورهای دفاعی، علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور را تشریح کرد و بر پیشرفتها و نیازهای جمهوری اسلامی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «دفاع امروز صرفاً نظامی نیست»، افزود: در جهان معاصر، سربازان الهی تنها نیروهای مسلح نیستند، بلکه دانشمندان، مخترعان و نخبگان متعهدند که با علم خود قدرت میآفرینند.
امام جمعه قرچک درباره نقش شهید تهرانیمقدم در پیشرفتهای دفاعی کشور گفت: ایشان نقطه عطف پیشرفت دفاعی کشور هستند و نماد ایمان، خلاقیت و جهاد علمیاند، دستاوردهای موشکی امروز، حاصل بنیانگذاری فکری ایشان است.
وی در تشریح توان موشکی و بازدارندگی جمهوری اسلامی افزود: بردهای متعدد، دقت نقطهزنی و اثرگذاری این توان، معادله امنیتی منطقه را تغییر داده است.
اسماعیلی درباره وضعیت جبهه مقاومت و افسانه بازدارندگی اسرائیل اظهار داشت: درگیریها نشان داده است ساختار امنیتی رژیم صهیونیستی شکنندهتر از تصور بوده و توان مقاومت فراتر از انتظار جریانهای غربی ظاهر شده است.
وی با اشاره به هزینهدادن رژیم صهیونیستی از غیرنظامیان غزه تصریح کرد: تمرکز آتش بر مردم بیدفاع، ناشی از ناتوانی اسرائیل در ضربه زدن به نیروهای مقاومت و ضعف اطلاعاتی و میدانی این رژیم است.
امام جمعه قرچک درباره جایگاه آمریکا و اسرائیل در افکار عمومی جهان افزود: رفتارهای نظامی این دو قدرت، آنان را به نماد جنایت در میان ملتها تبدیل کرده و موجب تنفر جهانی شده است.
وی همچنین به مسائل اقتصادی کشور پرداخت و گفت: نیازمند مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی و کنترل بازار هستیم. بخشی از مشکلات ناشی از بیتوجهی و عدم نظارت است و حمایت از تولیدکنندگان باید همزمان با کنترل قیمتها باشد.
اسماعیلی نقدی هم به غیبت برخی مسئولان در میان مردم داشت و خاطرنشان کرد: مدیر جهادی کسی است که در صحنه حاضر باشد، حرف مردم را بشنود و مشکلات واقعی را پیگیری کند، نه اینکه تنها در مناسبتها ظاهر شود.
وی درباره افتخارات علمی، ورزشی، دفاعی و هستهای کشور بیان کرد: این پیشرفتها محصول تلاش جوانان مؤمن است و نشاندهنده اقتدار ملی ایران است.
امام جمعه قرچک در بخش فرهنگی تأکید کرد: خط مقدم جنگ نرم، فعالیت علما، معلمان، هیئات و مساجد است تا نسل جوان از آسیبهای فکری و اخلاقی حفظ شود.
وی در پایان با اشاره به بخش معنوی گفت: صبر و مجاهدت حضرت زهرا (س) الگوی ایثار و دفاع از ولایت است و دعاهای پایانی نیز برای تعجیل فرج، سلامت رهبری، پیروزی مظلومان و رفع گرفتاری مؤمنین انجام شد.
